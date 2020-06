Quasi tutti conoscono l'Euro NCAP, l'organizzazione che valuta i veicoli secondo determinati criteri di sicurezza. Dalla sua fondazione - avvenuta in Belgio nel dicembre 1997 - l'Euro NCAP lavora incessantemente per rendere le auto in circolazione più sicure di giorno in giorno, senza scopi di lucro sull'industria automobilistica.

Il protocollo dell'organizzazione contiene tutte le informazioni su come vengono effettuate le valutazioni, quali sono i criteri con cui vengono assegnate le stelle, gli aggiornamenti - come l'aggiunta dei test per gli ADAS - e molto altro. Vediamo, quindi, come si articola questo protocollo.