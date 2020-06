Di applicazioni specializzate nella navigazione ce ne sono a bizzeffe ormai, alcune disponibili per tutti, altre riservate a determinati dispositivi. Nomi noti come Mappe di Apple, ma soprattutto Waze o Google Maps, non sono al momento scaricabili sui recenti smartphone Huawei e Honor privi dei GMS (Google Mobile Services).

Dietro c’è il blocco commerciale del governo statunitense ai danni della Cina e di Huawei, ma le strade alternative non mancano. HERE WeGo ne è un esempio, un’app completa e ben fatta, per questi ultimi disponibile su AppGallery gratuitamente. Vediamo come funziona e come utilizzarla, ora che i viaggi e le vacanze estive sono alle porte.

Cos’è HERE WeGo

Un’applicazione che fa da navigatore, compatibile con gli smartphone Huawei e Honor più recenti, questo è HERE WeGo.

A causa degli attuali blocchi del governo USA, tali telefoni sono sprovvisti dei servizi di Google e, quindi, del Play Store. Di conseguenza, questi dispositivi possono trovare in HERE WeGo una valida alternativa a colossi come Google Maps e Waze.

L'app è scaricabile direttamente da AppGallery (lo store di applicazioni di Huawei).

Disponibile anche per tutti gli altri smartphone Android e iOS nei rispettivi store (link per il download in fondo a questo articolo), HERE WeGo è un’applicazione che funziona in maniera simile a queste ultime, fornendo un valido aiuto per i viaggi in auto o per gli spostamenti al volante, a piedi, o coi mezzi pubblici.

Come funziona HERE WeGo

Chiara e intuitiva, l’interfaccia grafica di HERE WeGo si presenta subito con la mappa in primo piano e alcune scorciatoie utili piazzate ai lati della schermata principale, fra cui una barra di ricerca superiore dove digitare la destinazione da raggiungere.

In basso a destra c’è la scorciatoia con cui cambiare il tipo di mappa, a sinistra il pulsante per tornare alla posizione attuale, e in fondo una finestra a scomparsa per dare un’occhiata ai mezzi pubblici presenti all'interno della porzione di mappa selezionata.

Oltre alla scorciatoia con l’icona della casa per tornare a un indirizzo salvato, e al pulsante per avviare la navigazione, in alto a destra, HERE WeGo presenta un menù laterale, accessibile con uno swipe o dall'icona a tre lineette, in cui serba tutte le sue funzioni e opzioni.

Come utilizzare HERE WeGo

Capito come funziona, vediamo come utilizzare HERE WeGo per gli spostamenti o per viaggiare in auto, visto che la bella stagione è alle porte. Per avviare la navigazione, per prima cosa bisogna aggiungere la meta desiderata nel campo di ricerca in alto, digitandone l'indirizzo, il luogo o selezionandola fra i preferiti.

Fatto questo, l’applicazione mostra un’anteprima degli itinerari calcolati, selezionabili dal pannello in basso scorrendo a destra e a sinistra, con tanto di foglio di viaggio e stima dei tempi di percorrenza.

Così, scelto il percorso preferito, toccando su “Avvia” parte la funzione di navigazione, con HERE WeGo che guida l’utente sia sullo schermo, sia con indicazioni vocali.

Personalizzare il percorso e la schermata di navigazione

A navigazione avviata, l’utente può personalizzare vari aspetti della funzione relativa di HERE WeGo, a partire dalle informazioni visibili a schermo come la distanza coperta, la direzione e il tempo di guida e altre impostazioni varie.

È questo il caso di opzioni per evitare le strade a pedaggio, le autostrade, le strade non asfaltate, attivare gli avvisi di velocità, visualizzare gli edifici 3D, abilitare lo zoom automatico e altro ancora. Sono tutte opzioni accessibili a navigazione avviata, toccando la barra inferiore.

Le opzioni extra

Oltre alla navigazione e alla consultazione delle mappe, HERE WeGo vanta altre funzioni e opzioni extra, accessibili dal menù laterale. Nella sezione “Raccolte” è possibile ad esempio archiviare dei luoghi preferiti, accedendo al proprio account o effettuando la registrazione.

Con l'opzione per scaricare le mappe offline si può invece esplorare una determinata zona anche senza connessione a internet. Mentre nel menù impostazioni, l’utente ha modo di gestire vari aspetti legati alle funzioni generali dell’applicazione e alla navigazione.

In sintesi