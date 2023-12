L'anno sta per finire e come sempre si avvicina il momento dei bilanci. Quali saranno le auto più sicure testate ai crash test di Euro NCAP? La risposta arriverà tra poco, intanto possiamo riportare i risultati della tornata di prove che ha visto protagoniste ben 11 novità.

Le auto testate sono state: Volkswagen ID.7, BMW Serie 5, Mercedes- EQE, BYD TANG, Kia EV9, XPENG G9, VinFast VF8, Smart #3, BYD SEAL-U, Honda ZR-V e Hyundai KONA. Otto hanno ricevuto la massima valutazione, cinque stelle. Vediamo in dettaglio.

Cinque stelle

Uno dei migliori risultati complessivi dell'anno nella protezione degli adulti (95%) è stato ottenuto dalla Volkswagen ID.7, che ha ottenuto cinque stelle, raggiungendo almeno l'80% nelle altre prove. La BMW Serie 5 si è piazzata subito dietro in termini di prestazioni di sicurezza, non altrettanto buone nella protezione del bacino e del femore nel crash test frontale, ma sempre cinque stelle in totale.

BMW Serie 5 Volkswagen ID.7

La Mercedes-EQE si è distinta per le tecnologie di assistenza alla sicurezza (85%) insieme alla smart #3, prodotta in Cina da Geely, sebbene quest'ultima non sia dotata di rilevamento della presenza di bambini.

La Kia EV9, contendente per il titolo di Auto dell’anno 2024, è il primo veicolo elettrico a tre file di sedili di Kia. Il veicolo viene fornito equipaggiato con una gamma di dispositivi per la sicurezza dei bambini e ha una buona prestazione dinamica. Raggiunge il massimo punteggio di cinque stelle.

BYD TANG

La prima auto cinese nella lista di prove di dicembre è la BYD TANG, uno dei più grandi produttori al mondo di batterie e, da molti anni, produttore di auto elettriche in Cina. Ha dimostrato di avere buoni requisiti di sicurezza ed ha ottenuto le cinque stelle con con una protezione adulti dell'87%. Anche meglio la BYD SEAL-U (90%), mentre la XPENG G9 ha raggiunto l'85%.

Chi ha ottenuto 4 stelle

La startup vietnamita di veicoli elettrici VinFast, che ha recentemente lanciato il suo primo modello in Europa, la VF8 ha ottenuto quattro stelle, deludendo per la mancanza di robustezza del sistema di ritenuta (76% nella protezione adulti), buona invece la protezione dei bambini e degli utenti vulnerabili (89%).

VinFast VF8

Si sono fermate a quattro anche la Honda ZR-V e la Hyundai Kona.