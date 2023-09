La BYD Seal ha già un primato in Italia: è la prima berlina elettrica cinese di segmento D ad arrivare nel nostro Paese con il chiaro obiettivo di competere con la Tesla Model 3.

La Seal può essere vista direttamente nelle concessionarie italiane di BYD a partire dal quarto trimestre del 2023, mentre le prime consegne ai clienti sono previste per il prossimo mese di novembre.

I prezzi italiani della BYD Seal, annunciati al Salone di Monaco, partono dai 46.890 euro dell'allestimento Design, mentre la Excellence ha un listino base di 49.390 euro.

Due versioni: posteriore o integrale

Scendendo un po' più nello specifico vediamo che la BYD Seal Design da 46.890 euro (quindi al di sopra della soglia massima per gli incentivi statali) è la versione con singolo motore elettrico da 308 CV e trazione posteriore. Questa ha un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h di 5,9 secondi e un'autonomia dichiarata di 570 km grazie alla batteria da 82,5 kWh.

La BYD Seal al Salone di Monaco 2023

La BYD Seal Excellence da 49.390 euro è invece quella con doppio motore elettrico da 523 CV totali (217 CV davanti e 312 CV dietro) e trazione integrale. Per lo scatto 0-100 impiega 3,8 secondi e con la stessa batteria da 82,5 kWh vanta un'autonomia WLTP di 520 km.

Entrambe le BYD Seal hanno un caricatore di bordo in corrente alternata da 11 kW e possono essere ricaricata in corrente continua a 150 kW per un "pieno" dal 30% all'80% della batteria in 26 minuti.

4,80 metri di berlina elettrica

Oltre ai cinque posti e alle quattro porte la BYD Seal (qui la prova su strada) offre lo spazio di una berlina lunga 4,80 metri, alta 1,46 metri e larga 1,87 metri, con un bagagliaio posteriore da 400 litri e uno anteriore da 53 litri.

BYD Seal, la vista di tre quarti posteriore

Tra le poche differenze che distinguono i due allestimenti di questa nuova BYD si segnalano in particolare gli ammortizzatori a frequenza variabile presenti sulla Excellence-AWD. Si tratta di un sistema studiato per migliorare la stabilità su strade lisce e aumentare il comfort in presenza di buche.

BYD Seal, la prova di Motor1.com

La Excellence ha in più anche un sistema di controllo intelligente della coppia (iTAC) che varia la distribuzione della coppia motrice per mantenere il veicolo stabile in ogni situazione, anche in maniera proattiva sulla base degli imput che arrivano dal guidatore.

BYD Seal, gli interni

Ricordiamo che BYD ha già all'attivo 12 rivenditori in Italia nelle città di Firenze, Modena, Torino, Milano (2), Como, Bergamo, Brescia, Verona, Trento, Bolzano e Udine. Qui la mappa ufficiale.

Fotogallery: Foto - BYD al Salone di Monaco 2023