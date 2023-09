La smart #3 si presenta al pubblico. Il nuovo crossover sino-tedesco debutta all’IAA di Monaco mostrando le sue forme da coupé rialzata celebrando i 25 anni dal lancio del marchio.

Per l’occasione, la Casa snocciola tutti i dati ufficiali e dà appuntamento all’inizio del 2024 per le informazioni sulla commercializzazione in Europa (Italia compresa), anche se in Germania sarà disponibile già entro fine anno.





Vista dal vivo

Al Salone di Monaco, smart ha deciso di offrire un'anteprima all'interno di uno studio di posa, di questo suo nuovo modello. Sì perché, la percezione - in presa diretta - pur con una base tecnica praticamente identica rispetto alla #1, questa smart #3 ha una sua immagine più matura data dalle dimensioni, dalla sua coda da coupé, ma anche da degli interni con tinte e materiali evoluti, e con dei sedili con poggiatesta integrato.

Tratti distintivi che, però, non tradiscono l'animo di smart, con questo corso stilistico ben riconoscibile e con trovate - anche ergonomiche - molto simpatiche e funzionali, come potete vedere dal video.

Atletica e aerodinamica

Rispetto alla #1, la smart #3 si contraddistingue per le linee ancora più filanti e da SUV coupé. Lunga 4,4 metri,larga 1,8 m e alta 1,56 m, la smart ha un aspetto imponente (ma anche aerodinamico, con un cx di 0,27), con cerchi in lega fino a 20” nella variante sportiva Brabus. Il design atletico è esaltato anche dagli inserti neri e dal tetto panoramico in vetro, che è una caratteristica standard della 25th Anniversary Edition presentata a Monaco.

smart #3

Nella dotazione di questo modello speciale ci sono anche il display centrale da 12,8”, il quadro strumenti da 9,2” e un head-up display da 10”. Non mancano anche l’impianto audio Beats da 13 altoparlanti e una serie di dettagli rossi negli interni, con sedili in pelle bianca e nera.

I motori previsti

La smart ha motorizzazioni comprese tra 272 CV e 428 CV e batteria da 66 kWh come per la #1. La più potente Brabus a trazione integrale scatta da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi, mentre la Pro+ entry level in 5,8 secondi. Le linee aerodinamiche della #3 permettono anche di aumentare leggermente l’autonomia rispetto alla #1, tanto che su questo crossover le percorrenze dichiarate sono tra 415 e 455 km (contro i 400-420 km della #1).

Gli interni della smart #3

Sono presenti pure nuove sospensioni, mentre la ricarica in corrente continua è fino a 150 kW, con la possibilità di passare dal 10 all’80% in meno di 30 minuti. Inoltre, tutti i modelli sono equipaggiati di serie con diversi sistemi di assistenza alla guida, tra cui il Parking Assist e l’Highway Assistant.

I prezzi di partenza della smart #3 potrebbero essere superiori rispetto ai circa 42.000 euro della #1, ma per averne certezza dovremo aspettare ancora un po'.