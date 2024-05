L'ultima tornata di crash test effettuati dall'Euro NCAP, l'ente europeo per la sicurezza delle auto, vede protagoniste un'importante novità tedesca e due nuove auto cinesi molto attese sul mercato europeo, tutte che hanno ottenuto le 5 stelle, ovvero il massimo dei voti.

Le tre auto di cui Euro NCAP ha appena pubblicato i risultati sono la Volkswagen Tiguan, la Zeekr X e la Zeekr 001, quest'ultime parte dell'ormai grande Gruppo Geely, che nel Vecchio Continente sta diventando sempre più importante.

Come sempre in questi casi, tutte e tre le auto hanno dimostrato di saper soddisfare i requisiti richiesti per evitare o mitigare i danni da impatto, compresi quelli per gli utenti vulnerabili della strada come pedoni e ciclisti. Ecco i dettagli.

Volkswagen Tiguan

La nuova Volkswagen Tiguan ha debuttato da poche settimane in Europa, con motori benzina mild hybrid, benzina ibridi plug-in e diesel. Durante i test condotti dall'Euro NCAP ha ottenuto le 5 stelle, grazie soprattutto a una cospicua dotazione di sicurezza in termini di ADAS. Buona la percentuale di sicurezza per gli occupanti adulti, all'83%, e addirittura superiore quella per i bambini, a quota 88%.

Ma non solo. Anche per quanto riguarda gli utenti vulnerabili della strada, infatti, il punteggio di sicurezza ottenuto dal nuovo SUV tedesco stato è molto alto e pari all'84%.

I crash test della Volkswagen Tiguan

Più in generale, poi, gli ADAS Volkswagen, in base a quanto specificato nella scheda tecnica divulgata dall'ente, si sono comportati molto bene dimostrando qualche incertezza in più solo nella frenata automatica d'emergenza di fronte ai pedoni e nel rallentamento dell'auto una volta individuato un veicolo che procede più lentamente. Si tratta naturalmente solo di dettagli.

Zeekr 001

La seconda auto testata dall'Euro NCAP in questo mese di maggio è stata la nuova Zeekr 001, auto del brand di proprietà del Gruppo Geely che ha ottenuto le 5 stelle complessive, grazie a una percentuale di sicurezza nella protezione adulti pari all'89% e una percentuale di sicurezza nella protezione bambini pari all'88%.

Molto buono anche il risultato ottenuto nella protezione degli utenti vulnerabili della strada, come pedoni e ciclisti, pari all'84%, un valore simile al risultato ottenuto durante la valutazione dei sistemi di sicurezza (compresi gli ADAS) della nuova Zeekr 001, all'83%.

I crash test della Zeekr 001

L'unico valore in cui la nuova station wagon compatta del brand cinese ha peccato lievemente è stato quello inerente la segnalazione di impatto con ciclisti durante l'apertura delle portiere.

Zeekr X

La terza auto testata dall'ente europeo per la sicurezza stradale a maggio è stata infine la nuova Zeekr X, crossover che, come la sorella appena citata, ha ottenuto le 5 stelle complessive grazie a elevati valori nella protezione adulti, pari al 91%, nella protezione degli occupanti più piccoli, pari al 90%, e nella protezione degli utenti più vulnerabili della strada come pedoni e ciclisti, pari all'84%.

Molto bene anche a livello di ADAS, per i quali la Zeekr X ha ottenuto l'ottimo risultato dell'83%, peccando solo nel rallentamento dell'auto una volta individuato un veicolo che procede più lentamente.