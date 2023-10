Stiamo vivendo un periodo storico in cui, con l'approdo dell'elettrico, il mercato cinese si sta affacciando sempre di più sulle sponde europee. Spesso abbiamo affiancato al termine cinese l'accezione di "economico e con poca qualità". Zeekr, marchio nato nel 2021 e figlio della galassia Geely, vuole invece ribaltare questa accezione.

Avevamo avuto già un assaggio delle potenzialità di questa Casa con la 001 provata da Giuliano Daniele. Oggi è il turno di un Crossover di segmento C, la Zeekr X.

Com'è fatto e come si comporta su strada? Ecco la nostra prova tra le strade intorno Stoccolma.

Clicca per leggere:

Esterni | Interni | Guida | Curiosità | Prezzi

Zeekr X: Esterni

Poco meno di quattro metri e mezzo di lunghezza con proporzioni da crossover, linee spigolose ma anche originali, e con soluzioni marcate: l'anteriore molto aggressivo con proiettori che ricordano il logo Zeekr, denotano carattere; la scelta non è solo stilistica però: il design sviluppato dal centro di Design di Goteborg ha un cx di 0,28.

Fiancate pulite con portiere che offrono linee e venature triangolari e che portano alla zona posteriore che, vista di fianco, ricordano la cara vecchia BMW i3. Interessante anche la scelta del lettering tridimensionale al posteriore, con la scelta ergonomica del tasto di apertura posto in alto.

Crossover compatto, ma con personalità: è la Zeekr X

Scelte di qualità sono presenti anche per quanto concerne le portiere con finestrini senza cornice. E poi c'è il tetto panoramico da 1,2 metri a suggello. Insomma, è un'auto stilisticamente che, sia nei dettagli che nel suo complesso, mostra maturità.

E' una vettura che - tecnicamente - poggia sulla piattaforma SEA (già vista su Lotus Eletre, Smart #3, o Volvo EX30), ha un pacco batteria da 69 kWh con celle NMC (Nichel-manganese-cobalto) realizzate da Catl. A proposito di batterie: ricarica in corrente alternata fino a 22 kW, mentre in continua si arriva a 150 kW. Il tutto, di serie. Non male.

Zeekr X: Interni

Se l'esterno di questa Zeekr X offre una sua maturità, gli interni mantengono un suo livello sofisticato, minimalista, tecnologico e di qualità. Il gusto è soggettivo chiaramente, ma è indubbio come i rivestimenti di plancia e interni porta, le plastiche, i sedili offrono una qualità percepita di tutto rispetto.

Dietro l'ingresso a bordo posteriore è comodo, c'è spazio per testa, gambe e ginocchia. Nessun gradino centrale a disturbare, USB a disposizione. Mancano delle bocchette di areazione, e questo è un peccato. E' un ambiente - anche - minimalista, considerando come la gestione dei finestrini e l'apertura delle portiere, passa per dei tasti: zero leve, e forse questo - ergonomicamente - è un concetto su cui farci l'abitudine.

Interni di qualità: materiali e assemblaggi promossi

Davanti, il mix di materiali di qualità e strumentazione tecnologicamente molto elevata. Monitor e software di gestione sono palesemente derivati da Lotus, con anche un head-up display a supporto altamente funzionante. Altro elemento degno di nota? L'impianto audio Yamaha, oltre al sistema di climatizzazione con pompa di calore.

Zeekr X: Guida

Come si comporta dunque questa Zeekr X? Davvero niente male. Partiamo dal principio, la prova fa riferimento alla versione con trazione integrale, dunque doppio motore. Il che comporta sì un aggravio di peso - la bilancia segna circa 1900 chilogrammi - ma anche una potenza complessiva di 428 CV e una coppia motrice di 523 Nm.

Un dato su tutti solletica l'appetito: 0-100 km/h in 3,8 secondi. Il che impressiona certo, ma lo sappiamo, l'accelerazione non è tutto. E infatti, questa X si comporta bene su strada, pur mantenendo le sue peculiarità da crossover ideale per la vita di tutti i giorni.

Il primo elemento che colpisce è - non a caso - un certo grado di rollio marcato. Nulla di sconvolgente certo, ma comunque evidente. Dopo pochi chilometri percepisci che, tra le mani, hai un'auto comoda e familiare con uno smorzamento degli ammortizzatori poco marcato, soprattutto quando si alza il ritmo di guida.

Potenza complessiva di 428 CV e una coppia motrice di 523 Nm per la versione a 4 ruote motrici

Questa è una delle facce di questo mezzo che, in termini di risposta e feedback, lascia davvero una piacevole sensazione. La risposta dei pedali del freno e dell'acceleratore è davvero ottima, con una taratura azzeccata: escursione dei pedali sufficientemente lunga, giusto carico che permette quindi di modulare le due fasi, ma niente pesantezza.

E se l'accelerazione è ottima, gli spazi di frenata lo sono altrettanto. Il tutto in un contesto ben personalizzabile: tre diverse mappature di guida che cambiano la calibrazione della risposta del volante e dell'accelerazione, ma anche due diversi livelli di rigenerazione, con anche la possibilità di ottenere una rigenerazione "one pedal feeling" (eccezion fatta per la mappatura più sportiva).

C'è poi la questione relativa alla visibilità, buona seppur non eccellente relativamente alla percezione dei limiti della carrozzeria. Sufficiente anche la visibilità posteriore ma a questo c'è rimedio: il sistema di telecamere a 360 gradi è davvero di ottima fattura.

Guida personalizzabile su diverse modalità, comoda ma con buone prestazioni

Zeekr X: Curiosità

La fase di ricarica è fondamentale per un'auto elettrica, soprattutto quando si viaggia. Ecco perché Zeekr ha siglato un accordo - di carattere europeo - con Plugsurfing, chiamato Zeekr Charge".

Con una sola tessera e un'app (oltre a un abbonamento mensile gratuito per il primo anno dall'acquisto della vettura), un cliente Zeekr potrà accedere a più di 550 punti di ricarica. Si tratta di una strategia già utilizzata da altre case automobilistiche ma che - de facto - permette quindi di caricare con molta più spensieratezza.

Zeekr X: Prezzi

La strategia di Zeekr prevede un insediamento graduale in Europa, dunque i prezzi sono stati divulgati per quei mercati primari che - al momento - non comprendono l'Italia (dove arriverà nel 2024). Questi dunque sono i prezzi per il mercato olandese: 44.990 euro per la versione a due ruote motrici, 49.490 euro per la quattro ruote motrici. E' importante sottolineare però come non ci siano optional in aggiunta, si tratta praticamente di un prezzo fatto e finito.

La vendita avverrà alla "Tesla maniera", dunque diretta tramite sito. L'azienda però realizzerà punti di assistenza e showroom in tutta Europa, oltre a un servizio di assistenza mobile.