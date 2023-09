La strategia di elettrificazione di Volvo ha una tappa (e un nome) importante. Si chiama EX30, è lunga 4,23 metri ed è il crossover più compatto di tutta la gamma svedese. È su di lei che Volvo punta tanto in termini di vendite proponendo prestazioni e autonomia interessanti e un posizionamento pensato per “aggredire” i SUV crossover elettrici rivali, tra cui anche le più grandi premium.

Prima di vedere i primi esemplari in concessionaria dovremo aspettare i prossimi mesi, ma i nostri colleghi di Motor1.com USA sono già riusciti a mettere le mani su un prototipo di pre-produzione. Ecco le prime sensazioni.

Questione di tecnica

Partendo dai dati tecnici, la Volvo è disponibile in due tagli di batteria: 49 kWh e 64 kWh. La prima è abbinata a un motore elettrico da 272 CV e consente 344 km di autonomia, mentre la batteria più grande (e lo stesso motore) ne consente 480 km.

Infine, c’è la Twin Motor Performance, sempre con batteria da 64 kWh e due unità elettriche per 428 CV. Questa è la variante più potente e sportiva in assoluto, con uno scatto 0-100 km/h di 3,6 secondi e un’autonomia di 450 km.

Volvo EX30, la prova in anteprima di Motor1.com USA

Dati davvero interessanti, insomma, per un crossover costruito sulla stessa architettura di altri modelli analoghi della galassia Geely. Prendiamo per esempio la Zeekr X e la smart #1, che condividono tantissime componenti e le varie declinazioni di potenza, con autonomie leggermente diverse dovute principalmente alle varie forme della carrozzeria più o meno aerodinamiche.

Assetto composto

Tra le caratteristiche principali ricercate da Volvo in fase di progettazione dell’EX30 c’erano la controllabilità e il comfort di guida. Abbiamo avuto modo di testare il primo aspetto sul circuito di prova di Hallered, vicino a Gothenburg.

Qui abbiamo provato la Twin Motor Performance in varie condizioni, anche con asfalto non perfetto, tra buche e leggeri dislivelli. In ogni passaggio, la Volvo ha mantenuto un assetto bilanciato e composto, restituendo una risposta solida e poco rollio.

Volvo EX30, il posteriore

Una precisione di guida dettata anche dalle ruote da 20”, che in alcune fasi della guida hanno trasmesso qualche leggero scossone di troppo.

Importante anche la trazione, che sulla Volvo è integrale “intelligente”. In pratica, l’EX30 “parte” come vettura a trazione posteriore, col motore anteriore che entra in gioco in caso di forte accelerazione o quando è necessario più grip.

Volvo EX30, la prova in anteprima di Motor1.com USA

E, a proposito di aderenza, chi la desidera sempre al massimo può selezionare una modalità di guida che mantiene la trazione integrale, a patto di rinunciare alla guida one-pedal.

Il comfort a bordo (e i prossimi passi)

Anche in tema di comfort l’EX30 non delude. Lo spazio a bordo per testa e gambe non manca di certo, con l’abitacolo che trasmette una sensazione di ariosità importante data sia dai toni chiari dei rivestimenti che dall’ampia vetratura. Parlando proprio dei rivestimenti, sulla Volvo c’è grande attenzione alla sostenibilità, con tessuti ottenuti dai jeans riciclati o tramite altri processi per valorizzare gli scarti dell’industria della moda.

Volvo EX30, gli interni

Lo schermo verticale dell’infotainment è di facile lettura e utilizzo, così come i comandi al volante. Solo i pulsanti posti al centro della console (per attivare gli alzacristalli posteriori) non ci hanno convinto per funzionalità, anche se basta farci l’abitudine.

C’è da dire che questi interni non caratterizzeranno solo l’EX30 “normale”, ma anche una declinazione Cross Country. Sì, perché a fine 2024 Volvo lancerà una versione più orientata al fuoristrada, con una maggiore altezza da terra, pneumatici all-terrain da 225/55 e protezioni per la carrozzeria.

Intanto, l’EX30 si può ordinare in concessionaria, con prezzi da 35.900 euro per la Core con singolo motore posteriore e batteria da 49 kWh. La più ricca, invece, è l’Ultra da 48.200 euro.