Le case automobilistiche cinesi che vogliono produrre in Europa aumentano. Great Wall Motor sta valutando l'inaugurazione di uno stabilimento in Germania, Ungheria o Repubblica Ceca e anche SAIC Motor, di proprietà statale, sta cercando una fabbrica nel Vecchio Continente, così come pure Dongfeng, che potrebbe persino aprirla in Italia.

L'elenco adesso si allunga con GAC, che vorrebbe produrre i suoi veicoli elettrici qui per evitare i dazi, su cui si voterà entro ottobre. A dirlo è stato il direttore generale delle attività internazionali, Wei Heigang, che domenica ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Reuters.

Le auto GAC arrivano in Europa

La GAC è una delle più grandi case automobilistiche cinesi e, come tutte, ha ambizioni mondiali: punta a 500.000 unità vendute al di fuori della Cina entro il 2030. Per arrivarci il mercato europeo sarà fondamentale. Al Salone di Parigi 2024 GAC presenta un SUV elettrico pensato apposta per i clienti del Vecchio Continente.

Si chiama Aion V e promette 520 km di autonomia. Sarà in vendita in alcuni mercati europei da metà 2025, ma il prezzo (per ora stimato sotto i 40.000 euro), dipenderà molto dai dazi, su cui comunque Wei Heigang si è detto fiducioso.

"Sono sicuro che ci sarà un modo per risolvere tutto - ha detto alla Reuters -. La questione delle tariffe ha sicuramente un impatto su di noi. Tuttavia, tutto questo può essere superato a lungo termine... La produzione locale sarebbe uno dei modi per risolvere il problema e stiamo esplorando molto attivamente questa possibilità".

GAC Aion V

Dove produrre?

La casa cinese sta valutando se costruire un nuovo stabilimento o rilevarne uno già esistente. E chissà se sarà proprio GAC a comprare una delle fabbriche che il Gruppo Volkswagen vorrebbe vendere, per ora, ad esempio, il sito Audi di Bruxelles è ancora alla ricerca di qualcuno che lo acquisti (insieme ai suoi 3.000 dipendenti).