Chi comprerà la fabbrica belga di Audi? La questione è una delle più delicate del momento, perché in ballo ci sono circa 2.910 posti di lavoro e la riorganizzazione del Gruppo Volkswagen.

Dopo la smentita della notizia di un possibile acquisto da parte del brand cinese NIO, il destino dell'impianto produttivo di Vorst, vicino a Bruxelles, è ancora incerto, con offerte che, secondo la Casa dei Quattro Anelli, possono ancora essere presentate.

Ancora in vendita

La notizia riguardo le difficoltà della ricerca per un compratore del sito belga del Gruppo Volkswagen è stata riportata da Reuters. L'agenzia stampa ha ripercorso in un breve approfondimento la situazione della fabbrica, ricordando anche che la notizia della chiusura era originariamente stata annunciata ben prima dell'attuale crisi del Gruppo tedesco, in quanto era già stata decisa in fase di avvio della produzione della Q8 e-tron: formalmente l'ultimo modello di Vorst.

La fabbrica Audi di Bruxelles

Secondo la Casa, fino a oggi si sono presentati "alla porta" ben 26 acquirenti. Nessuno di questi, però, si sarebbe dimostrato pronto ad assumere i circa 3.000 dipendenti attualmente impegnati nella fabbrica.

Nonostante le ricerche per un possibile compratore siano ancora in corso, Reuters ha specificato che la Casa ha ora avviato anche dei secondi colloqui dal punto di vista sociale per il personale e contemporaneamente dal canto suo Audi ha annunciato di aver creato un gruppo di lavoro per provare a capire se potrebbe esserci un possibile futuro, tra i piani aziendali, per il sito all'interno dell'intero Gruppo Volkswagen.

Sempre a Reuters Gerd Walker, membro del consiglio di amministrazione di Audi e responsabile della produzione, ha commentato a riguardo: