La prima Skoda elettrica nella categoria dei SUV compatti (segmento C SUV) si chiama Elroq. Basata sulla piattaforma modulare MEB del Gruppo Volkswagen, come la Enyaq, si posiziona un gradino sotto di essa con una lunghezza di circa 4,50 metri e segue il nuovo linguaggio di design Modern Solid, lo stesso del più piccolo SUV Skoda Epiq, che invece si baserà sulla nuova piattaforma MEB Entry, la stessa della versione di serie della Volkswagen ID.2 e della sua controparte Cupra Raval.

La Elroq offre potenze da 125 kW a 220 kW, autonomia di oltre 560 km (WLTP) e tempi di ricarica inferiori a 28 minuti.

Skoda Elroq: gli esterni

La Elroq è la prima Skoda a incarnare il design Modern Solid e ciò che la contraddistingue subito è il frontale che presenta il Tech-Deck Face e il nuovo lettering sul cofano. Dietro l'elemento Tech-Deck Face, che sostituirà la calandra Skoda, è nascosto dai sensori (quali il radar e la telecamera). La grembiulatura si estende in alto fino ai sottili fari a LED, che sono stati ridisegnati. Una striscia luminosa comprendente luci di parcheggio, indicatori di direzione e luci diurne, si estende lungo l'intero frontale sopra i fari principali.

Una particolare menzione va all'aerodinamica, un aspetto importante quando si tratta di risparmiare qualche kilowattora alla stazione di ricarica. La Elroq ha un valore CW di 0,26 grazie ad accorgimenti di design come la linea del tetto spiovente, le ruote ottimizzate dal punto di vista aerodinamico e le piccole alette alle estremità della grembiulatura anteriore, che riducono lo spazio tra i passaruota e la parte anteriore. Il posteriore è invece dominato da un design angolare e da uno spoiler sul tetto.

Skoda Elroq

Skoda Elroq: gli interni

Skoda vuole che la Elroq si distingua per "semplicità, spazio e linee chiare" anche dentro. Per i pannelli delle porte, i sedili, il cruscotto, il bracciolo centrale e la zona delle ginocchia sono stati utilizzati tessuti di rivestimento in fibra Recytitan, composta per il 78% da PET riciclato.

Un display da cinque pollici, utilizzato anche nell'Enyaq, mostra i dati di guida più importanti nell'abitacolo, mentre un head-up display opzionale aiuta a tenere gli occhi sulla strada. Il sistema di infotainment ha uno schermo da 13 pollici con strutture di menu e interfacce utente già note alla casa madre Volkswagen.

L'abitacolo è spazioso il bagagliaio offre una capacità da 470 a 1.580 litri. Da notare che il cavo di ricarica può essere riposto in una rete sotto il coperchio del bagagliaio. Infine, un'altra nuova caratteristica è un codice QR nel vano bagagli che, dopo la scansione, fornisce una rapida panoramica degli equipaggiamenti e delle funzioni disponibili nel veicolo e mostra istruzioni video interattive su come utilizzare i sistemi, i ripiani e le reti.

Skoda Elroq: le batterie e la ricarica

Le diverse varianti di trazione della Elroq si chiamano 50, 60, 85 e 85x. La variante base è dotata di una batteria da 55 kWh e di un asse posteriore motorizzato da 125 kW e una velocità massima di 160 km/h. L'Elroq 60 offre 63 kWh e 150 kW.

Le versioni 85 e 85x hanno la capacità lorda più elevata, pari a 82 kWh. Ciò dovrebbe consentire di raggiungere ben 560 chilometri. Il primo ha una potenza di 210 kW, mentre il secondo è riservato alla trazione integrale e alla potenza totale del sistema di 220 kW. Entrambe raggiungono i 180 km/h.

Skoda Elroq

Anche le Elroq 85 e 85x possono essere ricaricate dal 10 all'80% in 28 minuti con una potenza massima di 175 kW.

Varianti 50 60 85 85x Tipo di batteria Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio Capacità della batteria (kWh) (lordo/netto) 55/52 63/59 82/77 82/77 Potenza erogata (kW) 125 150 210 220 Velocità massima (km/h) 160 160 180 180 Trazione Trazione posteriore Trazione posteriore Trazione posteriore Trazione integrale con configurazione a doppio motore

Skoda Elroq: i prezzi

I prezzi non sono ancora stati comunicati saranno un argomento decisivo per distinguersi dalla concorrenza. Continuate a seguirci per restare informati.