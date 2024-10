BYD rafforza la sua offensiva di prodotto in Europa (e in Italia) con il Sealion 7, che sarà in vendita entro ottobre con consegne entro l'anno 2024 e prezzi che saranno comunicati a breve. E' l'ottavo veicolo (sia BEV che PHEV) lanciato da BYD in Europa ed entra in uno dei segmenti più popolari, quello dei SUV, con una lunghezza complessiva di 4,83 m e la capacità di ricarica rapida fino a 230 kW.

Accanto al Sealion 7, al Salone di Parigi ci sono anche la BYD Dolphin, la Atto 3, la Seal e la Seal U DM-i. Inoltre, il Salone segna il debutto francese del marchio di lusso Yangwang con la U8.

Sealion 7, gli esterni

Il Sealion 7 è stato disegnato in Cina, presso il Design Center BYD di Shenzhen, sotto la guida del Global Design Director Wolfgang Egger. Il linguaggio di stile è quello della Serie Ocean che contraddistingue anche la Dolphin e la berlina Seal.

Le linee del frontale richiamano la forma di una “X” per creare un senso di movimento in avanti che riflette le prestazioni della vettura e il tema dell'oceano è visibile nei fari a LED Dual U integrati e nelle curve della carrozzeria pensate per ricordare il movimento delle onde. L'efficienza aerodinamica è ulteriormente accentuata dalle maniglie a filo della carrozzeria che rientrano nelle portiere quando il Sealion 7 è in movimento.

Nella parte posteriore, si trova la firma luminosa a tutta larghezza che attraversa il portellone posteriore e rappresenta la più recente evoluzione delle luci di stop "a goccia" della Serie Ocean.

BYD BYD Sealion 7, il posteriore

Sealion 7, le dimensioni

Lunghezza 4.830 mm Altezza 1.828 mm Passo 2.930 mm

Sealion 7, gli interni

Il design rialzato del Sealion 7 contribuisce a garantire praticità all'abitacolo, che offre spazio fino a cinque persone. Il design della plancia riprende il tema nautico, così come molti altri dettagli a bordo. Per esempio le maniglie interne delle porte sono state disegnate per richiamare la forma di “ali” flottanti.

I materiali per i rivestimenti sono di alta qualità, in pelle vegana oppure Nappa, in base al livello di allestimento, e ci sono due soluzioni cromatiche da scegliere e abbinare a quattro colorazioni esterne.

BYD BYD Sealion 7, gli interni

Sealion 7, i motori e la batteria

Il Sealion 7 si basa sull'architettura BYD e-Platform 3.0 progettata esclusivamente per i veicoli elettrici. Sviluppata internamente da BYD, la batteria Blade utilizza la tecnologia litio-ferro-fosfato (LFP) per il catodo, è priva di cobalto ed è integrata direttamente nella struttura del veicolo grazie alla tecnologia Cell-to-Body (CTB).

Nella versione più potente, il Sealion 7 è dotato di due motori elettrici e trazione integrale che permettono di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi e di raggiungere la velocità massima di 215 km/h. La vettura può essere ricaricata fino a 230 kW di potenza. Sulle versioni a doppio motore e trazione integrale è inoltre offerto il sistema iTAC (Intelligent Torque Adaption Control), che distribuisce in modo intelligente la coppia sulle quattro ruote utilizzando il differenziale di potenza.

Sealion 7, i prezzi e gli allestimenti

I prezzi e gli allestimenti per il mercato italiano saranno comunicati da BYD nelle prossime settimane.