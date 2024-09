Le auto ibride plug-in prodotte in Cina e vendute anche in Europa non sono una novità, ma l'arrivo della BYD Seal U DM-i rappresenta una sorta di punto di svolta in fatto di dimensioni, prestazioni e tecnologie.

I suoi 4,77 metri di lunghezza, la potenza di 324 CV della versione Design AWD, la Super DM Technology ibrida e i 70 km di autonomia elettrica omologata nel ciclo WLTP sono già elementi di interesse che mi hanno portato a scegliere la Seal U DM-i AWD per la prova dei consumi reali.

La scelta ha ripagato perché il grande SUV cinese è riuscito ha ottenere nel tratto Roma-Forlì un ottimo consumo medio di 3,80 l/100 km (26,32 km/l), con una spesa di 28,15 euro (24,54 euro di benzina + 3,61 euro di elettricità) per il l'energia del viaggio. In uscita da Roma ho percorso 71 km in modalità elettrica.

Per i consumi è tra i migliori SUV ibridi plug-in

Con questo risultato la BYD Seal U DM-i va infatti a posizionarsi nella parte "nobile" della classifica consumi reali, categoria ibride plug-in, a pari merito con la Ford Kuga 2.5 Plug-in Hybrid 2WD, ma davanti a Peugeot 3008 Hybrid4 300 e-EAT8 e Hyundai Tucson 1.6 PHEV 4WD AT (4,50 l/100 km - 22,2 km/l), Lexus NX 450h+ AWD Plug-In (4,55 l/100 km - 21,9 km/l) e Honda CR-V e:PHEV 2.0l (4,90 l/100 km - 20,4 km/l).

BYD Seal U DM-i (2024), la vista di tre quarti anteriore

A fare meglio della nuova cinese sono state solo la Mercedes GLC 300 de 4MATIC Plug-in hybrid Coupé (3,35 l/100 km - 29,8 km/l) e la campionessa Toyota RAV4 Plug-in Hybrid (3,25 l/100 km - 30,7 km/l).

Potenza, spazio e tecnologia, con margini di miglioramento

L'auto che ho provato è la BYD Seal U DM-i AWD Design, la versione che oltre ad avere tutto di serie (come la Boost), vanta appunto il powertrain 1.5 ibrido plug-in da 324 CV totali (131 CV a benzina più 204 CV dall'elettrico anteriore e 163 CV dell'elettrico posteriore).

Nella dotazione già completa e non ampliabile con optional ci sono già cerchi in lega da 19", vernice metallizzata, fari full LED, tetto panoramico apribile di grandi dimensioni, climatizzatore automatico, sedili anteriori a regolazione elettrica con riscaldamento e ventilazione, touchscreen con rotazione elettrica da 15,6", head-up display e sistema audio Infinity con 12 altoparlanti.

BYD Seal U DM-i, gli interni

Il tutto per un prezzo fisso di 47.800 euro che permette di guidare un SUV molto spazioso per i passeggeri (un po' meno per i bagagli), molto evoluto a livello di ausili alla guida e infotainment e decisamente scattante in rapporto a un peso di poco più di 2.100 kg. La dinamica di guida non è però particolarmente sportiva, complice l'assetto un po' troppo morbido, lo sterzo non precisissimo e i freni migliorabili nella modulabilità.

La prova della BYD Seal U DM-i

Consumi bassi in città e dintorni

Nelle più comuni condizioni di utilizzo il SUV ibrido plug-in di BYD mantiene bassi livelli di consumo sia in città che nella guida mista urbana-extraurbana, toccando però valori più alti in autostrada.

Il serbatoio da 60 litri di benzina garantisce un'autonomia sempre elevata, superiore ai 700 km nella maggior parte dei viaggi. Una guida molto attenta ai consumi permette invece di superare abbondantemente i 1.000 km di range con un pieno. Lo stesso stile di guida da economy run mi ha consentito di percorrere quasi 100 km in modalità elettrica prima che entrasse in funzione il motore termico (al 25% di carica della batteria da 18,3 kWh).

BYD Seal U DM-i (2024), la vista di tre quarti posteriore

I consumi a batteria scarica

Misto urbano-extraurbano: 6,5 l/100 km (15,3 km/l)

918 km di autonomia teorica

918 km di autonomia teorica Autostrada: 8,2 l/100 km (12,1 km/l)

726 km di autonomia teorica

726 km di autonomia teorica Economy run: 4,1 l/100 km (24,3 km/l)

1.458 km di autonomia teorica

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) BYD Seal U DM-i AWD Design Ibrido

(Benzina, 1.497 cc) 96 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 2.175 kg 167 g/km

Dati

Vettura: BYD Seal U DM-i AWD Design

Listino base: 47.800 euro

Data prova: 05/09/2024

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 32°/ Sereno, 22°

Prezzo carburante: 1,794 euro/l (Benzina) - 0,27 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 827

Km totali all'inizio del test: 5.912

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 71 km/h

Pneumatici: Michelin E Primacy - 235/50 R19 99V (Etichetta UE: A, B, 67 dB)

Consumi

Media "reale": 3,80 l/100 km (26,32 km/l)

Computer di bordo: 3,8 l/100 km

Alla pompa: 3,8 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 28,15 euro (24,54 euro di benzina + 3,61 euro di elettricità)

Spesa mensile: 54,54 euro (800 km al mese) *

Quanto fa con 20 euro: 293 km *

Quanto fa con un pieno: 1.579 km

* Senza contare la spesa per l'elettricità



