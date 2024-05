Prima non c'era, ma ora c'è. Parlo della Honda CR-V con motorizzazione ibrida plug-in che viene venduta da pochi mesi anche in Italia e promette di muoversi ancor di più in modalità elettrica.

Per capire come va e qual è davvero l'efficienza del SUV giapponese di sesta generazione in versione ibrida ricaricabile alla spina ho impegnato la Honda CR-V PHEV nella prova dei consumi reali. Ecco com'è andata.

Col SUV più grande di Honda per l'Europa ho registrato un consumo medio di 4,90 l/100 km (20,41 km/l) e ho speso 38,10 euro per il canonico viaggio di 360 km da Roma a Forlì (33,32 euro di benzina + 4,78 euro di elettricità). In uscita da Roma in modalità puramente elettrica ho percorso 70 km prima di scaricare la batteria.

Consumi nella media dei SUV plug-in

Messi a confronto con i dati raccolti nella classifica consumi reali, categoria SUV medio-compatti, i 4,90 l/100 km della Honda CR-V PHEV si posizionano praticamente a metà graduatoria, davanti a Cupra Formentor VZ 1.4 e-Hybrid 245 CV (4,95 (/100 km - 20,2 km/l), Lynk & Co 01 (5,00 l/100 km - 20,0 km/l), Mercedes GLA 250 e Plug-in Hybrid (5,10 l/100 km - 19,6 km/l), Jeep Compass PHEV 4xe Trailhawk (5,35 l/100 km - 18,6 km/l) e Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4 (5,40 l/100 km - 18,5 km/l).

Honda CR-V PHEV, la vista di tre quarti anteriore

A consumare di meno sono state invece la Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV 2,5L (4,85 l/100 km - 20,6 km/l), la Lexus NX 450h+ AWD Plug-In (4,55 l/100 km - 21,9 km/l), la Peugeot 3008 Hybrid4 300 e-EAT8 (4,50 l/100 km - 22,2 km/l), la Ford Kuga 2.5 Plug-in Hybrid 2WD (3,80 l/100 km - 26,3 km/l) e la Toyota RAV4 Plug-in Hybrid (3,25 l/100 km - 30,7 km/l).

Spaziosa, capiente e comoda

L'auto che ho provato è una Honda CR-V e:PHEV 2.0l Advance Tech, la versione top di gamma (e al momento l'unica disponibile per la plug-in) che ha 184 CV, trazione anteriore e cambio automatico e-CVT (i-MMD). Di serie ci sono i cerchi in lega da 18", l'head-up display, il Multi-View Camera System, l'Honda Parking Pilot, il volante riscaldabile, i sedili anteriori e posteriori riscaldabili, i sedili anteriori ventilati e il sistema audio Bose premium.

Honda CR-V, gli interni

La presenza come unico optional a pagamento della vernice perlata porta il prezzo di listino a quota 60.900 euro, cifra che la esclude dagli incentivi statali, ma che permette di guidare un SUV molto spazioso, ben fatto e con tanto comfort di viaggio.

Anche gli ausili alla guida sono di ottimo livello, così come la qualità dei materiali a bordo e la capacità di carico, mentre l'impianto multimediale con touch screen centrale potrebbe essere migliorato. Bene anche il sistema audio Bose.

Honda CR-V, la video prova

60 km in elettrico li fa sempre

Con la batteria completamente carica (da 17,7 kWh) sono riuscito a percorrere almeno 60 km in quasi tutte le condizioni di guida, con punte fino a 90 km su un percorso ideale a velocità costante e ridotta da economy run.

Quando la batteria è scarica i consumi salgono inevitabilmente, ma diventano un po' alti solo guidando in autostrada. Il serbatoio da 46,5 litri di benzina permette di percorre quasi sempre almeno 600 km, superando i 1.000 km solamente in prove di economy run.

Honda CR-V PHEV, la vista di tre quarti posteriore

I consumi a batteria scarica

Misto urbano-extraurbano: 6,0 l/100 km (16,6 km/l)

771 km di autonomia teorica

771 km di autonomia teorica Autostrada: 7,9 l/100 km (12,6 km/l)

585 km di autonomia teorica

585 km di autonomia teorica Economy run: 3,6 l/100 km (27,7 km/l)

1.288 km di autonomia teorica

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Honda CR-V e:PHEV 2.0l Advance Tech Ibrido

(Benzina) 109 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 1.913 kg 18 g/km

Dati

Vettura: Honda CR-V e:PHEV 2.0l Advance Tech

Listino base: 59.900 euro

Data prova: 22/03/2024

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 18°/ Sereno, 13°

Prezzo carburante: 1,889 euro/l (Benzina) - 0,27 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 974

Km totali all'inizio del test: 4.294

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 75 km/h

Pneumatici: Michelin Pilot Alpin 5 SUV - 235/60 R18 107H XL M+S (Etichetta UE: C, B, 68 dB)

Consumi

Media "reale": 4,90 l/100 km (20,41 km/l)

Computer di bordo: 4,7 l/100 km

Alla pompa: 5,1 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 38,10 euro (33,32 euro di benzina + 4,78 euro di elettricità)

Spesa mensile: 74,05 euro (800 km al mese) *

Quanto fa con 20 euro: 216 km *

Quanto fa con un pieno: 949 km

* Senza contare la spesa per l'elettricità



