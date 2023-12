Lunghezza: 4.701 mm

Larghezza: 1.866 mm

Altezza: 1.674 mm

Passo: 2.701 mm

Bagagliaio: min. 587 litri/max. 1.634 litri (e:PHEV: 617/1.710 litri)

La Honda CR-V è sul mercato europeo dalla fine degli Anni '90: l'attuale, appena lanciata è la sesta generazione e come per molti modelli, anche il SUV giapponese è nato con dimensioni da città poi cresciute generazione su generazione, diventando sempre più grande, comodo e tecnologico, mantenendo comunque una configurazione a cinque posti

Oggi, la Honda CR-V è esclusivamente ibrida, in due distinte versioni: full hybrid e, per la prima volta, plug-in. La curiosità, come vedremo, è che questa, pur avendo più riserva elettrica, ha anche il bagagliaio dalla capienza maggiore.

Honda CR-V, le dimensioni

Le misure della Honda CRV 2023 sono aumentate non poco rispetto al modello precedente: la lunghezza ha guadagnato ben 100 mm toccando i 4.703 mm, la larghezza di 11 mm (da 1.855 a 1.866 mm) mentre l'altezza si è ridotta di circa 15 mm scendendo a 1.674 mm. Il passo, distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori, è aumentato di 40 mm, e tocca ora i 2,701 mm.

Honda CR-V 2023

Honda CR-V, abitabilità e bagagliaio

La Honda CR-V 2023 ha quindi aggiunto vari mm in tutte le dimensioni e se già prima era comoda, oggi lo è ancora di più: le portiere posteriori si aprono fino a 90°, lo spazio per le ginocchia è abbondante, quello per la testa non risicato, l'unico un po' sacrificato è il passeggero centrale che ha lo schienale con il bracciolo estraibile integrato e meno libertà per i piedi per via del tunnel centrale largo.

Honda CR-V 2023, i sedili posteriori Honda CR-V 2023, il bagagliaio

Il bagagliaio è ampio, ben fatto e attrezzato e beneficia anch'esso dell'aumento delle dimensioni. Sulla versione full hybrid e:HEV, la batteria occupa interamente il sottovano, ma la capienza è comunque aumentata rispetto al modello precedente, da 497 a 587 litri, 1.634 abbattendo lo schienale frazionato in due parti. La variante e:PHEV plug-in hybrid, ha una diversa disposizione della parte elettrica e salva un po' di doppio fondo arrivando a 617/1.7109 litri.

Come già accennato, le due motorizzazioni di Honda CR-V sono ibride e dunque con cambio automatico. L'unica variabile è costituita dalla trazione integrale Awd, che per il modello e:HEV è opzionale sull'allestimento base Elegance e di serie sull'Advance, mentre per la motorizzazione più potente le quattro ruote motrici sono standard. La potenza è la stessa, 184 CV, ma il modello e:PHEV può percorrere fino a 82 km a sola trazione elettrica.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione e:HEV/AWD 184 CV Benzina/elettrica Anteriore o integrale, cambio automatico e:PHEV AWD 184 CV Benzina/elettrica Integrale, cambio automatico

Honda CR-V le concorrenti di dimensioni simili

I SUV medi con lunghezza intorno ai 4,7 metri sono molto abbondanti sul mercato, e restano numerosi anche restringendo il campo a quelli con motori ibridi. I full hybrid sono in realtà più rari, ma qualcosa c'è, includendo anche soluzioni particolari come Nissan X-Trail con sistema E-Power.

Hyundai Santa Fe HEV: 4,79 metri

4,79 metri Kia Sorento HEV: 4,81 metri

4,81 metri Nissan X-Trail E-Power: 4,68 metri

E qui, i concorrenti, decisamente più numerosi, del modello "ricaricabile".

Audi Q5 e TFSI: 4,68 metri

4,68 metri BMW X3 xDrive30e: 4,71 metri

4,71 metri Hyundai Santa Fe PHEV: 4,79 metri

4,79 metri Jaguar F-Pace PHEV: 4,73 metri

4,73 metri Kia Sorento PHEV: 4,81 metri

4,81 metri Mazda CX-60 PHEV: 4,74 metri

4,74 metri Mercedes GLC 300 e: 4,72 metri

4,72 metri Skoda Kodiaq:iV 4,70 metri

4,70 metri Volvo XC60 Recharge: 4,71 metri

La prova della Honda CR-V 2023