Le auto ibride plug-in di Mercedes mi hanno sempre dato ottime soddisfazioni nella prova dei consumi reali. A questa tradizione non sfugge la nuova Mercedes GLC Coupé con motorizzazione diesel plug-in hybrid col 2.0 da 333 CV totali, trazione integrale e cambio automatico 9 marce.

Nel tragitto di 360 km da Roma a Forlì il nuovo SUV tedesco registra infatti un consumo di appena 3,35 l/100 km (29,85 km/l), grazie anche alla grande batteria da 31,2 kWh. La spesa per il viaggio è pari a 30,36 euro (21,94 euro di gasolio + 8,42 euro di elettricità), mentre in uscita da Roma la GLC percorre ben 92 km in modalità elettrica.

Consumi nella Top 10

I 3,35 l/100 km di media valgono alla Mercedes GLC Coupé un posto nella Top 10 della classifica consumi reali e un nuovo record di consumo per un SUV medio. Nella categoria delle auto ibride plug-in la nuova tedesca fa meglio di Ford Kuga 2.5 Plug-in Hybrid 2WD (3,80 l/100 km - 26,3 km/l), della precedente Mercedes GLC 300 de 4Matic EQ Power (4,00 l/100 km - 25,0 km/l), della Kia Sportage 1.6 T-GDi PHEV 265 CV 4WD 6AT (4,25 l/100 km - 23,5 km/l) e della Peugeot 3008 Hybrid4 300 e-EAT8 (4,50 l/100 km - 22,2 km/l).

Mercedes GLC Coupé, la vista di tre quarti anteriore

Per trovare un SUV ibrido plug-in che ha consumato meno della Mercedes GLC occorre arrivare all'efficientissima Toyota RAV4 Plug-in Hybrid capace di registrare una media di 3,25 l/100 km (30,7 km/l di percorrenza).

SUV coupé che piace, ma con bagliaio ridotto

L'auto che ho provato è una Mercedes GLC 300 de 4MATIC Plug-in hybrid Coupe AMG Line Premium, versione decisamente completa e raffinata che ha già di serie cerchi in lega AMG da 19", fari LED High Performance, dettagli esterni e interni AMG Line, climatizzatore automatico e pacchetto parcheggio con telecamera e sensori anteriori e posteriori.

Mercedes GLC Coupé, gli interni Mercedes GLC Coupé, il vano bagagli

La presenza di opzioni a pagamento come la vernice metallizzata Argento Mojave, dei cerchi in lega da 20", del tetto panorama e delle pedane laterali in acciaio fanno salire il prezzo di listino a circa 100.000 euro. Questa cifra la esclude ovviamente dagli incentivi statali.

La contropartita è un SUV coupé di grande soddisfazione sia a livello dinamico che estetico e qualitativo, ma anche sul fronte delle dotazioni, degli ausili alla guida e delle prestazioni. Solamente la visibilità posteriore e la capacità di carico del bagagliaio (da 390 litri) ridotte possono non soddisfare alcuni, ma la linea da SUV coupé impone questi piccoli sacrifici e per questo c'è sempre la versione SUV a listino.

La video prova della nuova Mercedes GLC Coupé

Tanta autonomia, sia in elettrico che a gasolio

Nelle situazioni di guida più comuni la Mercedes GLC PHEV diesel conferma la sua tendenza ai bassi consumi, sia di elettricità che di gasolio. Con la batteria completamente carica è sempre possibile percorrere almeno 90 km in modalità elettrica, con punte fino a 150 km su percorsi ideali da economy run. Ricordiamo che la batteria da 31,2 kWh della GLC ricaricabile alla spina supera in capacità quella di un'elettrica come la Dacia Spring che ha 27,4 kWh.

Mercedes GLC Coupé, la vista di tre quarti posteriore

Quando la batteria è scarica si può sempre contare su un generoso serbatoio da 62 litri di gasolio che garantisce un'autonomia minimo di 900 km. Con una guida molto attenta ai consumi su percorsi ideali a bassa velocità è poi possibile raggiungere autonomie record nell'ordine dei 1.400 km.

I consumi a batteria scarica

Misto urbano-extraurbano: 5,7 l/100 km (17,5 km/l)

1.085 km di autonomia teorica

1.085 km di autonomia teorica Autostrada: 6,6 l/100 km (15,1 km/l)

936 km di autonomia teorica

936 km di autonomia teorica Economy run: 4,4 l/100 km (22,7 km/l)

1.407 km di autonomia teorica

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Mercedes GLC 300 de 4MATIC Plug-in hybrid Coupe AMG Line Premium Ibrido

(Diesel) 145 kW Euro 6E

(Risp Reg UE 715/2007*2023/443EA) 2.315 kg 18 g/km

Dati

Vettura: Mercedes GLC 300 de 4MATIC Plug-in hybrid Coupe AMG Line Premium

Listino base: 95.735 euro

Data prova: 14/03/2024

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 19°/ Sereno, 11°

Prezzo carburante: 1,819 euro/l (Gasolio) - 0,27 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 866

Km totali all'inizio del test: 11.424

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 56 km/h

Pneumatici: Pirelli Winter Scorpion 2 - 255/45 R20 105V XL M+S / Pirelli Scorpion Winter Alp - 285/40 R20 108V XL M+S (Etichetta UE: C, A, 71 dB / C, B, 73 dB)

Consumi

Media "reale": 3,35 l/100 km (29,85 km/l)

Computer di bordo: 3,3 l/100 km

Alla pompa: 3,4 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 30,36 euro (21,94 euro di gasolio + 8,42 euro di elettricità)

Spesa mensile: 48,75 euro (800 km al mese) *

Quanto fa con 20 euro: 328 km *

Quanto fa con un pieno: 1.851 km

* Senza contare la spesa per l'elettricità



La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.