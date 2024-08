Dopo diversi teaser web, debutta in Cina al Chengdu Motor Show, in scena dal 30 agosto all'8 settembre, il nuovo maxi monovolume di BYD. Si chiama Xia, è lungo 5,1 metri ed è destinato al mercato globale.

Ideato per famiglie numerose o per chi ne fa un uso più lavorativo, in base alle prime foto divulgate dall'azienda, ha interni ben rivestiti, tanto spazio da vendere e forme che ricordano gli altri modelli della Casa cinese.

Spigoloso ma aerodinamico

Guardando dall'estero il nuovo BYD Xia, appare chiaro come i designer della Casa si siano ispirati alle altre auto dell'azienda per realizzarne le linee. Davanti, infatti, spicca nel paraurti la grande calandra trapezoidale, su cui campeggia il logo della Casa, affiancato da fari full LED dalle linee molto affusolate.

In generale il frontale ha un'impronta molto importante, così come il profilo, con una linea di cintura piuttosto alta, e il posteriore, con un cofano dalle forme piatte e molto verticali.

BYD BYD Xia 2024, il posteriore

Le linee nette degli esterni, ovviamente, si ripercuotono sullo spazio interno che, secondo quanto riferito dalla Casa in questa prima fase, è adatto a ospitare comodamente fino a 7 passeggeri, in una configurazione "shuttle" da 2 + 2 + 3 sedili.

Maggiori informazioni saranno divulgate dalla Casa nelle prossime settimane, quel che è certo per il momento, però, è che in abitacolo non dovrebbe mancare nemmeno tanta tecnologia, incluso il nuovo sistema di infotainment con schermo sospeso posizionato al centro della plancia.

BYD BYD Xia 2024, il profilo

Lunghezza Larghezza Altezza Passo BYD Xia 5.145 mm 1.907 mm 1.805 mm 3.045 mm

Ibrido ma ricaricabile

A livello di powertrain, secondo le prime informazioni, il nuovo maxi monovolume di BYD è dotato del sistema DM-i che abbiamo già visto sulla Seal U, ma con caratteristiche ancora ignote.

Secondo alcuni magazine cinesi, infatti, sotto il cofano anteriore dovrebbe trovare posto l'ormai collaudato 1.5 turbo benzina, abbinato però a un motore elettrico da circa 260 CV alimentato da batterie LFP di generose dimensioni. Si parla di un'autonomia a zero emissioni nel ciclo omologativo cinese di circa 200 km.

BYD BYD Xia 2024

Ovviamente non ci sono ancora informazioni precise riguardo un possibile arrivo in Italia e gli eventuali prezzi. Aggiorneremo l'articolo al sopraggiungere di nuove informazioni.