Il 30 agosto sarà un giorno importante per BYD. Non solo ci mostrerà la sua monovolume ibrida plug-in da record (la Tang Max o Zhou, che potrebbe percorrere fino a 200 km in elettrico), ma ci farà vedere anche la Seal 06 GT. Questa elettrica sportiva è stata anticipata dalla Ocean M Concept, durante il Salone di Pechino, e sfida modelli europei affermati come, ad esempio, la Volkswagen Golf GTI.

In Cina si potrà ordinare da settembre con un prezzo di listino che parte da 150.000 yuan, circa 18.900 euro al cambio attuale. A seguire, potrebbe arrivare anche in Europa.

Si basa sulla piattaforma 3.0 Evo

Le informazioni su di lei sono ancora poche, ma sappiamo che la Seal 06 GT è lunga 4,63 metri, larga 1,88 metri, alta 1,49 metri, con un passo da 2,82 metri. Si colloca quindi tra la Dolphin e la Seal berlina e, sebbene sia più grande di una Volkswagen ID.3 o di una MG 4, è più compatta rispetto ad una Hyundai Ioniq 6 o una Kia EV6.

La BYD Seal 06 GT si basa sulla piattaforma 3.0 Evo e dovrebbe essere sia a trazione RWD che AWD. Al momento le motorizzazioni sarebbero due: Single Motor e Dual Motor. La prima con motore da 215 CV (160 kW) e la seconda con una potenza complessiva di 416 CV (310 kW). Ma le informazioni ufficiali le avremo solo tra pochi giorni.

Come si presenta

Esteticamente la BYD Seal 06 GT è rimasta molto fedele alla concept da cui deriva, lo si nota soprattutto osservando i gruppi ottici, sia all'anteriore che al posteriore. A qualcuno potrebbe ricordare auto popolari in Europa come, ad esempio, la Volkswagen Golf, la Mazda 3 o la Ford Focus, tuttavia il linguaggio stilistico di BYD è ben evidente, soprattutto nella linea fluida e prolungata dei fari che contraddistingue la BYD Seal.

BYD BYD Seal 06 GT BYD Ocean M Concept

A bordo lo stile resta quello sofisticato del marchio e dalle prime immagini trapelate in rete si nota il grande schermo al centro della plancia, ormai un must su molte novità di prodotto. Continuate a seguirci per saperne di più, appuntamento al 30 agosto.