La Renault Twizy rinasce e ora si chiama Mobilize Duo. Il nuovo marchio di Renault Group dedicato alla nuova mobilità (micro e urbana) presenta al Salone di Parigi la versione di serie del quadriciclo elettrico, con due posti in tandem che riprende appunto la tradizione della piccola Twizy.

Il nuovo quadriciclo è guidabile già a partire dai 14 anni col patentino AM nella versione da Duo 45 da 45 km/h, mentre per la Duo 80 da 80 km/h si può guidare con la patente B1 o B dai 16 anni in su. Si può acquistare presso la rete di concessionari Renault con ordini a partire dal 15 ottobre un prezzo base che parte da 9.990 euro.

Mobilize Duo, gli esterni

Vista da fuori la Mobilize Duo si presenta chiaramente come un'evoluzione della citata Renault Twizy, con un design però più spigoloso e moderno ripreso dalla Duo concept vista ormai due anni fa che punta sempre sulla semplicità e la robustezza degli elementi di carrozzeria.

Renault Mobilize Duo, la vista di tre quarti anteriore

La scocca non è verniciata, ma gioca sul contrasto di colore tra le parti in plastica nera (composta al 60% da polimeri riciclati) e le superfici ricoperte da adesivi. La finitura superficiale "Camo" è pensata per rendere meno visibili eventuali graffi subiti nella vita urbana della Duo.

Le due portiere hanno come da tradizione l'apertura verticale "a elitra", ovvero si muovono in alto e in avanti per facilitare l'ingresso e l'uscita senza disturbare pedoni, ciclisti e motociclisti. I due sedili sono disposti in tandem, uno di fronte all'altro.

Renault Mobilize Duo, le portiere "a elitra"

Mobilize Duo, le dimensioni

La lunghezza della Mobilize Duo è di appena 2,43 metri, ovvero poco più della Twizy (2,34 metri) o di altri due quadricicli famosi come la Citroen Ami e la Fiat Topolino che arrivano a 2,41 metri. La Microlino supera invece i 2,51 metri.

Renault Mobilize Duo, la vista laterale a portiere chiuse Renault Mobilize Duo, la vista laterale a portiere aperte

Anche la larghezza della Duo è molto ridotta a quota 1,30 metri e risulta inferiore a quella di tutti quadricicli citati sopra. Il diametro di sterzata di appena 6,80 metri promette poi una grande agilità.

Mobilize Duo Lunghezza 2,43 metri Larghezza 1,30 metri Altezza n.d. Capacità di carico 300 litri (vani portaoggetti)

Mobilize Duo, gli interni

All'interno di questo nuovo quadriciclo di Renault si ritrova lo stesso stile semplificato e robusto degli esterni, con la presenza del cruscotto "boombox" che unisce in unico pannello squadrato in stile Anni '80 i comandi e l'impianto audio con trasduttore posto vicino al parabrezza che funge da altoparlante.

Renault Mobilize Duo, gli interni

L'infotaiment è garantito dallo smartphone che si può connettere con cavo USB-C o via Bluetooth. La praticità e semplicità delle finiture interne è dimostrata anche dai sedili rivestiti in TEP lavabili con acqua, dai vani portaoggetti da 300 litri e dallo scarico posto sotto la pedaliera per l'evacuazione di eventuale acqua in eccesso.

Nella dotazione di serie della Mobilize Duo è compreso l'airbag per il conducente (unico tra i quadricicli), la cintura di sicurezza del conducente con pretensionatore e limitatore di carico, il climatizzatore manuale, il parabrezza riscaldato e il supporto per smartphone.

Mobilize Duo, le motorizzazioni

La Mobilize Duo è offerta nelle due versioni Duo 45 e Duo 80, nomi che indicano la velocità massima delle due e la loro appartenenza rispettivamente alla categoria quadricicli leggeri (L6) e quadricicli pesanti (L7).

Renault Mobilize Duo, la vista posteriore

La Mobilize Duo 45 che arriva a 45 km/h può essere guidata in Italia a partire dai 14 anni con il solo patentino AM. La Mobilize Duo 80, invece, può raggiungere una velocità massima di 80 km/h e richiede una patente B1 conseguibile dai 16 anni di età.

In entrambi i casi la batteria ha una capacità utile di 10,3 kWh e garantisce un'autonomia di 161 km nel ciclo di omologazione WMTC. In pratica è un singolo modulo del pack batteria di Renault 5 E-Tech Electric.

Renault Mobilize Duo in ricarica

La ricarica si fa con il cavo integrato nel cofano anteriore con presa E+F (tipo Schuko) per la ricarica domestica o con un cavo opzionale Mode 3 con presa di Tipo 2 per le colonnine. Per la ricarica dal 20% all'80% servono dalle 3 ore e 25 minuti alla colonnina alle 3 ore e 50 minuti a casa.

Mobilize Duo, i prezzi

Il listino della Mobilize Duo parte dai 9.990 euro della Duo 45 Neo destinata soprattutto ai quattordicenni, affiancato dalla Duo 80 Evo per i sedicenni che costa 12.500 euro e offre in più kit Bluetooth, sedile del conducente riscaldato e Color Pack "Iconic Orange".

Pensata per gli operatori professionali che gestiscono flotte, servizi di car sharing o artigiani è la Duo 80 Pro da 11.600 euro che oltre alle superfici personalizzabili può sfruttare i tool di Fleet Management offerti da Mobilize.