Ha debuttato negli Stati Uniti la Cadillac Optiq, nuovo SUV elettrico del brand premium di General Motors. Una presentazione "a casa" per un modello pensato anche per il mercato Europeo, dove Cadillac non ha mai davvero sfondato, anche per colpa di una rete vendita non capillare.

Tornando alla Optiq le informazioni pubblicate non sono complete - mancano per esempio le dimensioni e i prezzi - ma conosciamo la scheda tecnica e lo stile degli interni. Sappiamo anche quando arriverà nel mercato europeo: entro fine 2024.

Cadillac Optiq, lo stile

La carrozzeria della Cadillac Optiq ha linee che riprendono quelle di famiglia, con luci anteriori a "L" e la parte verticale particolarmente pronunciata, mentre al posteriore i gruppi ottici sono spezzati in due: una parte integrata nei montanti e l'altra ai lati del portellone.

Per il resto si tratta di un SUV classico, con tetto parallelo al terreno e lunotto inclinato, a dare dinamismo alla carrozzeria. Le fiancate sono sinuose e hanno maniglie a scomparsa, così da migliorare l'aerodinamica.

Cadillac Optiq 2024 Cadillac Optiq 2024, gli interni

Anche gli interni della Cadillaq Optiq sono molto simili a quelli dei modelli più recenti della Casa, con un pannello curvo da 33" e risoluzione 9k a dominare la plancia e tasti fisici ridotti al minimo.

Elettrica integrale

Passando alla parte meccanica la Cadillac Optiq è basata sulla piattaforma Ultium di General Motors e a inizio commercializzazione sarà disponibile in versione con due motori elettrici, uno per asse, per un totale di 300 CV e 480 Nm di coppia. La batteria è da 85 kWh, per un'autonomia dichiarata di 480 km e ricarica rapida (non conosciamo la potenza massima) per recuperare 126 km in 10 minuti.

Sono disponibili naturalmente vari sistemi come la frenata rigenerativa, la cui intensità si può regolare tramite le palette al volante, assieme a varie modalità di guida: Tour, Sport, Snow/Ice e My Mode, per personalizzare i vari parametri.

Cadillac Optiq 2024

Non mancano nemmeno gli assistenti alla guida del pacchetto Super Cruise - di serie con 3 anni di servizi connessi - che però in Europa dovranno attendere il "via libera" da parte delle autorità competenti.

I prezzi per l'Europa della Cadillac Optiq non sono ancora stati comunicati, negli Stati Uniti invece sarà in vendita a partire da 54.000 dollari.