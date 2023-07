Anche General Motors ha pianificato un futuro elettrico e ha deciso di affrontarlo ripartendo esattamente dal cuore del suo mercato, grandi SUV e pick-up elettrici. Per farlo, ha sviluppato una complessa piattaforma chiamata Ultium che ha già fatto da base a diversi modelli GMC e Chevrolet e ne accoglierà diversi altri nei prossimi anni.

Per avviare la rivoluzione, ovviamente anche il colosso di Detroit ha avviato, parallelamente alla rivoluzione commerciale, una trasformazione industriale che implica la conversione di alcuni stabilimenti e la realizzazione di nuovi. Paradossalmente, il primo a essere pronto e operativo è stato uno di questi ultimi, quello di Warren, nell'Ohio, che produce le celle delle batterie Ultium dalla fine del 2022.

In forse fino all'ultimo

La scelta di adibire ben quattro stabilimenti in territorio USA alla produzione di componenti Ultium risale all'inizio del 2021 ma per conoscere la location definitiva occorre attendere ancora: GM infatti delibera prima la trasformazione degli stabilimenti già esistenti e la collocazione di impianti produttivi per l'assemblaggio delle celle in quelli di Spring Hill, nel Tennessee, di Lansing nel Michigan e di Lordstown, in Ohio.

Quest'ultimo stato viene infine scelto per ospitare il quarto impianto, interamente nuovo, nel comprensorio di Warren, anche se fino all'ultimo la destinazione finale della nuova fabbrica sembra essere New Carlisle, nello stato dell'Indiana.

La costruzione della fabbrica Ultium di Warren, Ohio

Il nuovo impianto viene edificato tra il 2021 e il 2022 con un investimento di 2,3 miliardi di dollari e una forza lavoro di 1.300 persone e inizia a operare alla fine di quell'anno per rifornire la fabbrica di Spring Hill, dove è in programma la produzione del SUV Cadillac Lyriq.

L'impianto è gestito da una società battezzata appunto Ultium Cells LLC, una joint venture fondata da LG Energy Solution e General Motors appunto.

La fabbrica di Warren, Ohio

Alta efficienza

L'impianto è stato eretto da zero per la produzione di massa di celle di grandi dimensioni destinate a batterie ad alta autonomia e potenza, con una nuova formula al Nickel Cobalto Manganese Alluminio (NCMA) che però utilizza una quantità di Cobalto ridotta del 70% rispetto a quelle convenzionali. Il complesso ha un'estensione pari a 30 campi da football e una capacità produttiva di 35 GWh all'anno ma con la possibilità di un ulteriore ampliamento.

La scheda di Warren, Ohio