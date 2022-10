L'ambizioso piano di elettrificazione di GM ha avuto come pietre miliari la ristrutturazione di grandi stabilimenti come Hamtramck e la costruzione di nuove gigafactory come quella di Warren, dove si assemblano da quest'anno le batterie Ultium.

Tuttavia, la produzione di veicoli elettrici per il colosso americano ha avuto origine in un altro luogo, l'impianto di Orion, a nord di Detroit, dove dal 2017 oltre a produrre le prime compatte elettriche a marchio Chevrolet, include un centro di eccellenza per la guida autonoma.

Dalle berline alle compatte elettriche

La fabbrica di Orion ha iniziato la sua attività nel 1983 con la produzione di varie berline Cadillac, Buick, Oldsmobile realizzate sul telaio C-body e successivamente delle Chevrolet Malibu e Pontiac G6.

Il complesso GM di Orion

Nel 2009, dopo aver rischiato la chiusura con la drammatica ristrutturazione di GM grazie all'intervento del governo dello stato del Michigan, è stato destinato alla produzione di piccole vetture su piattaforme di origine GM-Daewoo, Aveo e Sonic.

L'AD di GM Mary Barra presenta la Bolt La Bolt EUV in produzione dal 2019

Di lì a qualche anno, Orion è stato individuato come sito produttivo per la prima vettura 100% elettrica di grande serie di GM, la Chevrolet Bolt: realizzata in collaborazione con la coreana LG e venduta su alcuni mercati europei come Opel Ampera-e, è stata seguita tre anni più tardi dalla Bolt EUV, un modello di dimensioni e capacità leggermente maggiori, per il quale sono stati investiti 300 milioni di dollari e creati 400 posti di lavoro.

L'assemblaggio della Bolt

I pick-up elettrici

Il prossimo passo sarà l'integrazione di Orion nel nuovo piano produttivo GM, che punta con particolare convinzione sui veicoli utilitari full size elettrici e intende allargare anche a questo stabilimento la produzione dei futuri pick-up Chevrolet Silverado EV e GMC Sierra EV.

GM ha annunciato un investimento di 4 miliardi di dollari per convertire la struttura alla produzione su piattaforma Ultium. Questo investimento promette di triplicare entro due anni la forza lavoro aggiungendo altri 2.350 posti ai circa 1.250 di oggi e portando i volumi oltre le 200.000 unità.

I prototipi a guida autonoma

La guida autonoma

Nel frattempo, dal 2019 Orion ha sviluppato una competenza nei sistemi a guida autonoma, su cui si lavora dal 2017 con l'allestimento di una serie di prototipi sulla base della Bolt a cui è seguito l'inizio della produzione in serie di veicoli totalmente self-driving Cruise AV. Questi sono costruiti con moduli per il tetto provvisti di sensori e radar realizzati nello stabilimento di Brownstown.

I sistemi di traporto automatizzati

Il primo "banco di prova" per la mesa a punto dei sistemi è stata, in parte, la fabbrica stessa, dove l'intero sistema di trasporto dei componenti e alcune delle manovre di inserimento dei componenti nelle piattaforme di assemblaggio sono affidati a veicoli autonomi controllati da un sistema connessione ad alta potenza.

