Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Oldsmobile, Pontiac, Saturn e anche Saab. Non c'è quasi nessun marchio di GM che negli ultimi 40 anni non abbia avuto qualche modello prodotto nella fabbrica di Ramos Arizpe, in Messico.

Questo sito fa parte di un quartetto di fabbriche che il colosso statunitense ha installato a sud dei suoi confini e, dopo aver sfornato oltre 20 modelli diversi, ora si prepara a convertire la produzione ai SUV elettrici.

Prima le berline, poi i SUV

GM Ramos Arizpe apre nel 1981 con un primo stabilimento di assemblaggio dedicato alla produzione di quattro distinti modelli Chevrolet: Malibu, Monte Carlo, Citation e Celebrity. Un anno dopo, l'Engine Plant inizia a operare con la produzione di motori a 6 e 8 cilindri.

Nel 1983, diventa il primo stabilimento GM messicano a esportare automobili negli Stati Uniti, attività che inizia con la Chevrolet El Camino. Verso il 1988 iniziano da qui, e per la prima volta, le esportazioni in Giappone.

La fabbrica GM di Ramos Arizpe

Nel 1995 entra in funzione l'Impianto di stampaggio dove vengono prodotti i pannelli carrozzeria: nel 1997 apre invece l'impianto di verniciatura. Nel 2008 è la volta della fabbrica di cambi automatici a 6 marce e dell'ampliamento di quella dei motori a 6 cilindri.

Nel 2022, GM Messico annuncia che la fabbrica creerà 1.500 nuovi posti di lavoro in una importante operazione di conversione delle linee alla produzione di veicoli elettrici. L'operazione è parte di un investimento per aumentare complessivamente di 4.500 unità la forza lavoro delle fabbriche messicane.

I primi due modelli saranno le versioni EV dei SUV medi Chevrolet Equinox e Blazer che inizieranno a essere prodotti nella seconda metà del 2023 e andranno a regime nel 2024.

La scheda di Ramos Arizpe