Prima il Super Cruise, ora l’Ultra Cruise. È evidente che General Motors voglia puntare sempre di più sulla guida autonoma e desidera implementarla davvero alla svelta. A distanza di pochissimi anni dal lancio del “Super”, è stato annunciato “l’Ultra” che promette capacità ancora superiori. Ecco a cosa sta lavorando GM.

Conosce tutte le strade (nordamericane)

Secondo General Motors, l’invenzione è una tappa fondamentale verso l’obiettivo degli "zero incidenti, zero emissioni e zero ingorghi stradali". Il sistema è sviluppato per consentire la guida senza mani sul volante “nel 95% degli scenari di guida”, ossia strade cittadine, autostrade e tratte extraurbane.

Qui, però, c’è la brutta notizia per la clientela europea: le strade memorizzate dal software saranno esclusivamente quelle di Stati Uniti e Canada. Niente da fare, quindi, per gli esemplari d’importazione ufficiale e parallela.

GM prosegue affermando che l’Ultra Cruise coprirà oltre 3,2 milioni di chilometri e che successivamente si espanderà fino a 5,5 milioni di chilometri. L’idea è quella di offrire l'attuale Super Cruise a sempre più modelli e di riservare l’Ultra ai brand e ai veicoli premium del futuro.

Come funziona l’Ultra Cruise

Il “cervello” dell’Ultra Cruise è un computer di appena 5 nm ed è capace di aggiornarsi frequentemente over-the-air per aggiungere nuove funzioni e servizi. In più, il sistema registrerà le proprie “lacune” inviando dati a GM, la quale potrà studiare eventuali miglioramenti.

L’Ultra Cruise lavorerà grazie ad una combinazione di telecamere, radar e LIDAR che consentiranno di elaborare un’accurata ricostruzione dell’ambiente in 3D e a 360°.

Gli interni della Cadillac Escalade

Naturalmente non si tratta ancora di una guida senza conducente. In alcune particolari situazioni, il sistema avviserà il guidatore chiedendogli di riprendere il controllo del volante e dell’auto. Per farlo, l’Ultra Cruise verrà aiutato da una telecamera che monitora l’attenzione del guidatore e da uno speciale display.

I primi modelli ad equipaggiare questa nuova soluzione saranno le Cadillac dal 2023 in poi. Ricordiamo che l’Escalade e la CT6 sono stati i primi modelli del marchio di lusso (nonché di General Motors) ad equipaggiare l’attuale tecnologia del Super Cruise.