Hyundai, in collaborazione con l’azienda Motional, ha presentato al Salone di Monaco 2021 un robotaxi basato sulla Ioniq 5, la compatta full electric del marchio coreano lanciata sul mercato all’inizio di quest’anno.

Si tratta di un veicolo autonomo di livello 4, progettato per trasportare passeggeri a zero emissioni, in sicurezza, senza la presenza del conducente. Grazie al robotaxi Ioniq 5, il primo veicolo commerciale prodotto da Motional, l’azienda sarà in grado di effettuare trasporti pubblici a guida autonoma già del 2023.

Sensori ovunque

Il taxi autonomo Hyundai si riconosce dall’esterno per la presenza di oltre 30 sensori, tra i quali telecamere e sistemi radar e lidar, che servono a “scansionare” la strada a 360 gradi, fornendo immagini ad alta risoluzione e la capacità di rilevare oggetti a lungo raggio in funzione dei diversi contesti di guida. Nel video potete vedere meglio tutte queste tecnologie riprese dal vivo.

Il veicolo beneficerà della tecnologia Motional per l’utilizzo di sistemi di apprendimento automatico che sono basati su dati raccolti dal mondo reale nell’arco di decenni, per gestire al meglio le condizioni più complesse.

Sistema di avvisi di sicurezza ridondanti

Realizzato sulla piattaforma dedicata ai veicoli elettrici a batteria E-GMP (Electric Global Modular Platform) del Gruppo Hyundai, gli interni del taxi Ioniq 5 a guida autonoma saranno caratterizzati per la presenza di un’interfaccia software al posto del pilota che consentiranno ai passeggeri, ad esempio, di programmare una sosta aggiuntiva durante il percorso.

I due brand hanno collaborato con particolare attenzione per garantire sicurezza e comfort, grazie a elementi come gli avvisi di sicurezza ridondanti nelle funzioni di navigazione, sterzo, frenata e alimentazione e al sistema RVA (assistenza veicolo remota) che connette un operatore Motional all’auto e indirizza quest'ultima su un nuovo percorso in caso di scenario stradale insolito.

In servizio dal 2023 negli USA

Motional è una joint venture nata nel marzo del 2020 per lo sviluppo di veicoli a guida autonoma tra Hyundai Motor Group e Aptiv, leader mondiale nella tecnologia industriale di componenti automobilistici e di mobilità incorporata.

Il taxi a guida autonoma Hyundai Ioniq 5 che si è mostrato come prototipo all’IAA Mobility entrerà in servizio a partire dal 2023 negli Stati Uniti sulla rete Lyft, società americana tra le più importanti nel trasporto passeggeri con autista e ora anche a guida autonoma senza conducente.