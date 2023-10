Alcuni rumors ne parlavano già da tempo, ora è tutto nero su bianco: General Motors si appresta a tornare ufficialmente in Europa con i propri modelli. Il colosso di Detroit rimetterà quindi piede nel Vecchio Continente a 6 anni dall'addio a Opel - venduta a PSA (ora Stellantis) - con i propri brand.

A tenere a battesimo la nuova avventura europea di General Motors sarà la Cadillac Lyriq, SUV di grandi dimensioni (4,99 metri di lunghezza) e primo modello 100% elettrico della Casa. Si partirà dalla Svizzera dove la Lyriq verrà venduta (attualmente non è ancora presente sul configuratore ufficiale) a un prezzo base di 82.000 franchi svizzeri, pari a circa 85.000 euro.

In rampa di lancio

Presentata nel 2020 la Cadillac Lyriq si è fatta ambasciatrice di numerose novità per il brand premium di General Motors. Dallo stile della carrozzeria - con muso completamente nuovo e linee particolarmente filanti - agli interni caratterizzati da un maxi monitor da 33", passando naturalmente per il powertrain 100% elettrico - a trazione posteriore o integrale - con le nuove batterie Ultium da 100 kWh da circa 500 km di autonomia e ricarica fino a 150 kW.

Cadillac Lyriq, il posteriore Cadillac Lyriq, gli interni

Un SUV che, per citare i vertici di GM, "ha il compito di ridefinire il lusso americano nei prossimi anni". Di fatto l'erede spirituale dell'immensa Escalade.

Strategia elettrica

Dopo la Lyriq General Motors porterà in Europa altri modelli elettrici (ancora non sappiamo qualil) ampliando il proprio mercato ad altri paesi, partendo da Francia e Svezia, con flagship store aperti in varie città del Vecchio Continente, partendo da Zurigo. Anche il sito ufficiale sarà al centro della strategia commerciale, attraverso il quale si potranno ordinare i vari modelli senza bisogno di uscire di casa.

E l'Italia? Il Bel Paese non è stato nominato e non si sa se farà parte della strategia commerciale di General Motors o se bisognerà aspettare ancora qualche anno.