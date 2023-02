L’alternativa americana a BMW X1, Audi Q3 e Mercedes GLA si aggiorna. La Cadillac XT4 riceve un primo corposo restyling che comprende una nuova estetica e, soprattutto, una dotazione di bordo più moderna.

Il suo arrivo è previsto in estate nelle concessionarie statunitensi, mentre per l’approdo in Italia bisognerà aspettare qualche mese in più. In ogni caso, anche i clienti europei avranno a disposizione tutti i nuovi contenuti della XT4 che punta sempre di più a diventare una “baby Escalade”.

Iniezione di tecnologia

Le novità più importanti sono a bordo, con una plancia completamente nuova ispirata alla più grande Escalade. Davanti al guidatore si staglia un display curvo da 33” complessivi e una risoluzione in 9K che comprende il quadro strumenti e l’infotainment. Quest’ultimo integra una serie di funzionalità Google e si avvale di un impianto audio AKG da 13 altoparlanti

Rinnovata anche la console centrale, dove si trova una leva del cambio in piano black ispirata anch’essa a quella presente sull’Escalade.

La nuova plancia della Cadillac XT4 restyling

Inoltre, sono disponibili nuove opzioni per gli interni, tra colorazioni inedite e modanature ricercate come quelle in legno, fibra di carbonio e alluminio. E, per completare la dotazione di lusso, si possono richiedere anche i sedili ventilati e riscaldati con funzione di massaggio.

Parlando sempre di equipaggiamento, tra i sistemi di assistenza alla guida di serie troviamo il Lane Keeping Assist, gli abbaglianti automatici e l’avviso anticollisione in retromarcia. A pagamento, si possono richiedere anche il cruise control adattativo, il riconoscimento dei segnali stradali e la frenata d’emergenza con riconoscimento dei pedoni.

Nuovo look, stessi motori

Per quanto riguarda l’estetica, la Cadillac presenta una calandra nera con contorni ridisegnati e una nuova grafica degli affilati fari LED impreziositi da tre elementi luminosi disposti in verticale.

La calandra della Cadillac XT4 restyling ricorda molto quella della Escalade

La fanaleria posteriore conserva le forme avvolgenti del modello pre-restyling, anche se i fari hanno un nuovo design, mentre nel catalogo debuttano nuove tinte e stili dei cerchi in lega da 18" a 20".

Cambiamenti minimi per le motorizzazioni. A spingere l’XT4 è sempre il 2.0 turbo da 230 CV abbinato a un cambio automatico a 9 rapporti e alla tecnologia Active Fuel Management che riduce i consumi “tagliando” l’utilizzo dei cilindri a velocità costante. Per il momento non si parla di una versione diesel, ma è probabile che Cadillac confermi in toto il 2.0 a gasolio da 174 CV pensato per il Vecchio Continente.