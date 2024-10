Fiat invita ad affrettarsi per la fine degli incentivi rottamazione, con un’offerta che consente di ottenere un forte sconto, ma anche una rata mensile ridotta e a partire da gennaio. Vediamo i dettagli sull’ultima versione della Fiat Panda.

Una Fiat Panda Hybrid 1.0 70 CV ha un prezzo di listino pari a 15.900 euro, ma grazie agli sconti e agli incentivi, il prezzo promozionale scende a 11.950 euro, oppure a 9.950 euro solo con finanziamento.

In questo caso, non è previsto un anticipo iniziale, mentre l’importo della rata mensile è di 145 euro per 33 rate, con una durata complessiva di 36 mesi (TAN 8,75%, TAEG 12,64%).

Al termine del finanziamento, la maxi rata finale, anche nota come Valore Garantito Futuro, è pari a 8.494 euro; il limite chilometrico è fissato a 15.000 km, con un costo di 0,1 euro per ogni chilometro eccedente. Inoltre, è incluso il servizio Identicar per 12 mesi del valore di 271 euro.

L’offerta è valida fino al 31 ottobre 2024 ed è riservata a clienti privati, non cumulabile con altre promozioni, e richiede la rottamazione di un veicolo omologato fino a Euro 2; è importante verificare la disponibilità degli incentivi statali.

Vantaggi

Per un modello di successo come la Panda, Fiat propone tante agevolazioni: partendo da un prezzo competitivo, si ottiene un forte sconto iniziale con assenza di anticipo e rate ridotte con partenza da gennaio.

Svantaggi

Il TAEG relativamente elevato (12,64%) comporta costi finanziari significativi; inoltre per ottenere lo sconto massimo serve un’auto da rottamare.

In sintesi