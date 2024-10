Ogni anno, il SEMA Show di Las Vegas è tra gli appuntamenti più attesi dagli appassionati di tuning e di elaborazioni di tutto il mondo. Che si tratti di sportive fuori di testa o di fuoristrada portati all'estremo, la fiera in Nevada è il posto giusto per chi cerca auto fuori dall'ordinario realizzate sia dalle Case che da officine specializzate.

Tra i concept e le one-off più interessanti di sempre c'è sicuramente questa Land Rover Discovery molto speciale chiamata "SafariGard Kalahari" presentata nel 2001 e pronta davvero a tutto.

Così può affrontare ogni terreno

Il prototipo è stato realizzato in collaborazione con alcune delle più importanti aziende del settore aftermarket a livello mondiale ed è stato supervisionato da Land Rover North America.

Land Rover Land Rover Discovery in stile Kalahari

La californiana SafariGard ha avuto un ruolo predominante nella realizzazione del progetto, contribuendo in modo significativo alle modifiche del sistema di sospensioni, dei paraurti anteriore e posteriore, e delle pedane laterali.

Questi interventi hanno conferito al Discovery un'impronta distintiva. In particolare, l'altezza da terra è stata aumentata di 10 cm grazie a molle personalizzate, mentre l'escursione delle sospensioni è stata incrementata di 12,5 cm all'anteriore e 20 cm al posteriore con l'ausilio di ammortizzatori Fox.

Una dotazione completissima

La Land Rover monta pneumatici BFGoodrich 285x70 su cerchi Centerline da 17" dotati di sistema Beadlock, che migliorano la tenuta dei pneumatici sui cerchi in situazioni di fuoristrada estremo.

I paraurti sagomati, progettati per seguire la linea della carrozzeria, offrono un migliore angolo di attacco, un dettaglio che sottolinea la competenza di SafariGard, nota per le sue modifiche radicali e innovative nel settore. A completare la dotazione della Discovery c'è anche l'impianto di scarico Borla, per dare ancora più voce al 4.0 V8 da 185 CV (o il 2.5 turbodiesel da 139 CV, a seconda delle versioni dell'epoca).

Davvero un peccato che da questo concept non sia derivato un modello di serie.