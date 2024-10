Presentata la scorsa estate, la nuova MG HS è pronta ad arrivare in concessionaria. Il SUV anglo-cinese di segmento C punta a confermarsi tra i più venduti della categoria, potendosi giocare le carte di un listino accessibile e di motorizzazioni interessanti, soprattutto nel caso della nuova ibrida plug-in.

Con prezzi a partire da 27.490 euro, ecco com'è strutturata la gamma dei vari allestimenti.

La dotazione di serie

La HS è declinata nei due allestimenti Comfort e Luxury. La dotazione di serie include già i fari anteriori e posteriori a LED, il climatizzatore automatico monozona, il volante in similpelle, il quadro strumenti digitale da 12,3" e l'infotainment con display da 12,3".

Fanno parte dell'equipaggiamento base anche l'accesso all'auto senza chiave, i cerchi in lega da 19" e un pacchetto di sistemi di assistenza alla guida completo, che comprende frenata d'emergenza, mantenimento di corsia attivo, sensori di parcheggio posteriori e retrocamera.

MG Motor MG HS (2024)

Nelle versioni Luxury con cambio automatico e nell'ibrida plug-in top di gamma, l'equipaggiamento arriva a includere anche il cruise control adattivo, i sensori di parcheggio anteriori, la telecamera a 360°, il climatizzatore automatico bizona e i sedili con regolazioni elettriche riscaldati.

La verniciatura di serie è l'Artic Blue metallizzato per tutte le HS. Per 750 euro si può optare per le colorazioni metallizzate Sterling Silver, Diamond Red, Pearl White (con calotte degli specchietti nere), Pebble Black e Hampstead Grey.

Le motorizzazioni

Due i powertrain disponibili sulla HS. I modelli base sono equipaggiati con un 1.5 turbo a benzina a quattro cilindri non elettrificato da 170 CV e 275 Nm, con la possibilità di abbinare il cambio manuale a 6 rapporti o l'automatico a doppia frizione a 7 marce.

Per questo modello, la velocità massima è di 190 km/h e l'accelerazione 0-100 km/h di 9,4 secondi (195 km/h e 9,6 km/h nel caso delle versioni con trasmissione automatica).

MG Motor MG HS (2024)

Le MG più ricche montano un 1.5 ibrido plug-in, col quattro cilindri che sviluppa 143 CV e il motore elettrico 184 CV, per una potenza complessiva del sistema di 307 CV e 343 Nm erogati attraverso un cambio automatico a tre rapporti. La batteria da 24,7 kWh consente fino a 100 km di autonomia in elettrico, mentre lo scatto 0-100 km/h è di 6,8 secondi e la velocità massima è di 200 km/h.

Il listino della MG HS