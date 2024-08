Lunghezza : 4.660 mm

: 4.660 mm Larghezza : 1.890 mm

: 1.890 mm Altezza : 1.650 mm

: 1.650 mm Passo : 2.770 mm

: 2.770 mm Bagagliaio: 507/n.d. litri

Più grande, più spaziosa e ancora più potente. È così che si presenta la nuova generazione della MG HS, il SUV di segmento C (ormai quasi D) presentato al Goodwood Festival of Speed 2024.

Oltre al nuovo look, infatti, ciò che si nota di più sulla HS 2024 è soprattutto il cambiamento in termini di dimensioni. Scopriamo nel dettaglio, quindi, le sue misure esterne e la capacità del bagagliaio.

MG HS, le dimensioni

La nuova MG HS è ancora più slanciata rispetto al modello uscente, con una linea del tetto più bassa che si traduce in un’altezza di 1,65 m (-4 cm rispetto alla “vecchia” HS). Il frontale è decisamente aggressivo, con la grande calandra e i fari LED allungati nei fianchi della carrozzeria che trasmettono un look moderno e tagliente. In termini di larghezza, però, il cambiamento è contenuto in soli 1,4 cm, per un totale di 1,89 m.

MG HS (2024)

La crescita in lunghezza è più evidente, con 4,66 metri da paraurti a paraurti e un aumento di 4,5 cm in confronto alla precedente HS. Un incremento dettato sì dalle nuove proporzioni, ma anche dal passo, che è aumentato di quasi 5 cm, arrivando a quota 2,77 m.

MG HS, abitabilità e bagagliaio

Tutto ciò si traduce in un abitacolo decisamente spazioso, anche per cinque passeggeri. Tra l’altro, i sedili del nuovo SUV MG presentano delle nuove forme e dei rivestimenti in pelle, che contribuiscono ad aumentare il comfort e la qualità percepita.

MG HS, il tre quarti posteriore

Passando al bagagliaio della MG HS, la volumetria è cresciuta di 44 litri, per un minimo di 507 litri a divano posteriore sollevato.

MG HS, le concorrenti con dimensioni simili

Sono numerose le rivali della MG HS. Prendendo come riferimento alcuni dei modelli principali e più venduti in Italia, di sicuro il SUV anglo-cinese dovrà vedersela con Citroen C5 Aircross e Toyota Corolla Cross. Si tratta di due modelli più compatti, ma capaci di sfruttare piuttosto bene gli spazi.

Occhio anche alla Peugeot 3008 e alla Volkswagen Tiguan, entrambe recentemente rinnovate e da sempre apprezzate sul nostro mercato.