La MG HS è tutta nuova per il 2024. Il SUV medio anglo-cinese infatti cambia completamente per diventare ancora più europeo nelle linee, nelle dotazioni e nei powertrain. Attesa da diversi mesi, fa il suo debutto ufficiale al Goodwood Festival of Speed 2024 e presto arriverà anche in Italia.

MG HS 2024, gli esterni

La nuova MG HS è totalmente diversa dalla precedente, a cominciare degli esterni. A cambiare rispetto alla generazione precedente sono prima di tutto le dimensioni: il nuovo SUV di segmento C della Casa infatti è lungo 4,66 metri, 4,5 cm più che in passato, largo 1,89 metri, (+ 1,4 cm), ma più basso di circa 3 cm: una caratteristica quest'ultima voluta per rendere la linea del tetto più slanciata. Cresce anche il passo (+ 4,5 cm) arrivando a quota 2,77, così da offrire più spazio all'interno.

MG Motor MG HS 2024, il profilo

A livello di design e partendo dal frontale, il la nuova HS si presenta con un paraurti dalle linee più massicce, abbinato a dei gruppi ottici più sottili e affilati.

Al di sotto dei fari con tecnologia full LED, poi, i designer hanno scelto di installare una grande calandra singola con inserti in grigio satinato, arricchita dai dei piccoli fendinebbia installati agli angoli più estremi del paraurti.

MG Motor MG HS 2024, il frontale

Tutto nuovo, infine, anche il posteriore che ancora una volta abbandona le linee tondeggianti della precedente generazione in favore di forme più affilate e slanciate, quasi da coupé, abbinate a un gruppo ottico unico full LED e un estrattore inferiore dal piglio sportivo.

MG Motor MG HS 2024, il posteriore

MG HS 2024, gli interni

Proprio come gli esterni, anche gli interni della nuova MG HS sono completamente ridisegnati, a cominciare dalla plancia. Sul cruscotto, infatti è posizionato un doppio display ad alta definizione dotato di due pannelli da 12,3" ciascuno, con connettività Apple CarPlay e Android Auto, telecamere a 360 gradi e ricarica wireless per lo smartphone di serie.

Completamente nuovi anche i sedili, che in base agli allestimenti possono essere rivestiti anche in pelle e abbinati a rivestimenti per i pannelli porta di qualità.

Infine il vero protagonista dell'abitacolo della nuova MG HS è il bagagliaio, che in questa nuova generazione diventa più grande di 44 litri rispetto al passato, salendo a 507 litri di capacità totale, un valore perfettamente nella media del segmento e utile ad accogliere valigie anche per 5 persone.

MG Motor MG HS (2024) e MG HS PHEV (2024)

MG HS 2024, i motori

Venendo ai motori, in base alle informazioni preliminari rilasciate dalla Casa cinese in occasione del Goodwood Festival of Speed, la nuova MG HS sarà commercializzata in questa prima fase con un 1.5 turbo benzina da 169 CV e 275 Nm di coppia, abbinabile a un cambio manuale a 6 rapporti o a un automatico DCT a 7 rapporti.

Ci sarà poi un powertrain ibrido plug-in da 352 CV complessivi (142 CV del motore a benzina da 1,5 litri e 209 CV del motore elettrico da 154 kW), con batteria da 24,7 kWh di capacità per un'autonomia puramente elettrica di oltre 100 km.

La nuova MG HS arriverà in Italia nel corso del 2025, con prezzi, allestimenti e dotazioni che saranno definiti in seguito dalla Casa. Nel frattempo durante l'estate apriranno gli ordini nel Regno Unito, dove l'auto sarà offerta con prezzi a partire da poco meno di 25.000 sterline (circa 30.000 euro).