La MG ZS rappresenta il modello di punta, in termini di vendite, per la Casa inglese (di proprietà del gruppo cinese Saic). Per dire: in Italia la seconda auto a benzina più venduta nei primi 9 mesi del 2024. Un successo commerciale che a fine agosto 2024 è stato rinnovato da cima a fondo.

Estetica in linea con quella del resto della gamma, interni ancora più curati e tecnologici, più spazio e soprattutto una nuova motorizzazione. Addio al 1.5 benzina, benvenuto al powertrain ibrido ripreso da quello della MG3. Risultato? Ve lo racconto in questa prima prova della MG ZS 2024.

MG ZS 2024: gli esterni

Dalle linee tondeggianti a uno stile ben più filante: ecco come gli uomini del centro stile londinese hanno trasformato la nuova MG ZS, dandole un aspetto più moderno e tagliente. Si ritrovano numerosi elementi ripresi dalle altre MG, senza però un effetto copia/incolla. Il risultato è un SUV compatto ben proporzionato con frontale aggressivo ma non eccessivo né barocco, dal quale partono poche linee che guidano lo sguardo fino al posteriore, caratterizzato dall'andamento orizzontale dei gruppi ottici, per una volta non uniti né da una striscia luminosa né un elemento cromato.

MG ZS 2024

Poggiata su cerchi che vanno da 16 a 18" la MG ZS cresce nelle dimensioni, raggiungendo ora i 4,43 metri di lunghezza, a beneficio dell'abitabilità

MG ZS 2024: gli interni

Se per quanto riguarda gli esterni la crescita è nei centimetri, gli interni della nuova MG ZS segnano un importante passo avanti in termini di non solo di spazio ma di tecnologia e materiali.

Prima di tutto la plancia che, sulla versione top di gamma protagonista della mia prova, integra un monitor touch da 12,3" per l'infotainment. Un sistema senza fronzoli che bada al sodo, con icone sufficientemente grandi e chiare, unite a una schermata principale che mostra differenti informazioni. Da qui si gestisce anche il climatizzatore, soluzione che non riesce mai a convincermi del tutto. In special modo se, come avviene sulla MG ZS, si utilizzando Android Auto e Apple CarPlay (solo tramite cavo). In questo caso per tornare ai comandi del clima bisogna prima aver settato uno dei due pulsanti dei preferiti incastonati sulle razze del volante. Volante che, soluzione anacronistica, è regolabile unicamente in altezza. A mancare è anche la piastra a induzione per la ricarica wireless dello smartphone.

MG ZS 2024, gli interni MG ZS 2024, i sedili posteriori

Di serie è presente la strumentazione digitale da 7", a mostrare informazioni come stato di funzionamento dei vari sistemi di assistenza alla guida, consumi e poco altro. Non si possono quindi visualizzare le mappe del navigatore satellitare. Come detto qualità materiali e assemblaggi è buona, senza scricchiolii e con superfici morbide nella parte alta.

A livello di spazio la MG ZS 2024 non fa mancare nulla, anche per chi siede dietro, che non deve fare i conti con tunnel centrale particolarmente marcato o bombature eccessive al centro. Ci sono anche le bocchette dell'aria condizionata e una presa USB di tipo A.

Infine il bagagliaio: niente azionamento elettrico per il portellone e spazio non da record (443 litri in configurazione 5 posti) con un disegno regolare.

MG ZS 2024: la guida

Il vero protagonista della nuova generazione del SUV compatto di MG è il powertrain, lo stesso portato al debutto dalla MG3. Si tratta di un sistema full hybrid da 197 CV composto da un 1.5 benzina da 102 CV, un generatore da 61 CV, un motore elettrico da 136 CV e una batteria da 1,83 kWh. Valore quest'ultimo ben più alto rispetto a quanto troviamo su modelli di altri brand e che permette di viaggiare per ben più di una manciata di chilometri in elettrico.

MG ZS 2024, il posteriore

Il sistema prevede infatti che fino ai 50 km/h a muovere la ZS 2024 ci pensi unicamente l'elettrico da 136 CV, mentre dai 50 agli 80 km/h viene chiamato in causa il 1.5, ma per attivare il generatore che a sua volta ricarica la batteria (parliamo quindi di ibrido in serie). Solo una volta superati gli 80 km/h il motore benzina inizia a dare il proprio contributo muovendo l'auto, cooperando con l'elettrico da 136 CV (ibrido parallelo), lavorando infine da solo quando si viaggia oltre i 120 km/h. Per questo motivo basta una trasmissione automatica a 3 rapporti, dovendo supportare il motore termico solo a partire dagli 80 km/h.

Il risultato è un SUV sempre piacevole da guidare, scattante all'avvio e che non fa sentire i passaggi tra un tipo di alimentazione all'altra. Il 1.5 sonnecchia e la sua voce non si avverte quasi mai. Tra gli 80 e i 120 km/h si ha la spinta massima, perfetta per avere il giusto brio quando si viaggia su strade statali o autostrada, senza particolari fruscii aerodinamici a disturbare la quiete interna.

La ZS però non è "solo" una viaggiatrice da lunghi trasferimenti: l'assetto mi è piaciuto davvero tanto, con le sospensioni che lavorano bene dando la giusta stabilità - tradotto, pochissimo rollio - assorbendo in maniera più che egregia le asperità del terreno. Forse esagero, ma è qui che si ritrovano tracce del Morris Garage che fu. Anche lo sterzo è convincente, diretto con il giusto carico, a dare sempre un'alta sensazione di controllo.

MG ZS, l'anteriore MG ZS 2024, vista laterale

Sensazione che deriva anche dai sistemi di assistenza alla guida. Sulla MG4 provata tempo fa non mi avevano convinto, con funzionamenti a tratti scattosi. Sulla MG ZS 2024 tutto è più progressivo e dolce: cruise control adattivo senza brusche frenate o riprese da kick-down e mantenitore attivo della corsia preciso nel leggere le linee di demarcazione, senza quindi giocare a "ping-pong" con continue correzioni al volante.

MG ZS 2024, i prezzi

Disponibile in 3 differenti allestimenti - Standard, Comfort e Luxury - la MG ZS 2024 ha prezzi a partire da 23.490 euro, arrivando ai 27.490 della top di gamma. Si tratta di un aumento di circa 5.000 euro rispetto alla versione attuale, giustificati dalla crescita in termini di contenuti e motorizzazione che, grazie alle emissioni di CO2 comprese tra 113 e 115 g/km, le permette di accedere agli incentivi auto 2024 con sconto di 3.000 euro.

Di serie offre luci full LED, cruise control adattivo, mantenitore attivo della corsia, sensori di parcheggio e telecamera posteriori, strumentazione digitale, monitor centrale da 10,25" e controllo remoto da app.