Rinato anni fa grazie al Gruppo cinese SAIC il brand MG è tornato con numerosi modelli, mossi da differenti tipologie di powertrain. Dal puramente termico all'elettrico, passando per sistemi full hybrid come quello che ha debuttato sulla MG3. Una gamma eterogenea che pur puntando sui SUV guarda anche ad altre tipologie di carrozzeria: da una parte la coupé (e cabrio) sportiva Cyerster, dall'altra la già citata MG3, una piccola concorrente della Toyota Yaris, senza dimenticare la station wagon MG5.

Ora la famiglia di MG si allarga ulteriormente con l'arrivo della MG GT, berlina 4 porte simile nell'aspetto alla Hyundai i30 Fastback, con linee sportive e prezzi interessanti. Disponibile sul mercato medio orientale e in quello sudamericano ha un listino a partire da 12.900 dollari in Cile, pari a poco meno di 12.000 euro al cambio attuale. Scopriamola assieme.

Abito sportivo

Lunga 4,68 metri la MG GT ha linee particolarmente filanti e carrozzeria 4 porte, particolare questo che penalizza l'accesso al bagagliaio, del quale non ci sono dati sulla capienza. Il frontale è caratterizzato da una mascherina particolarmente grande e dal cofano che scende verso l'anteriore, cifra stilistica comune a tutte le MG più recenti.

Il tetto, trattandosi di una fastback, inizia a scendere dolcemente verso il posteriore a partire dal montante B, fondendosi idealmente con la coda.

MG MG GT 2024

Gli interni sono molto classici, con strumentazione digitale e monitor centrale per il sistema di infotainment e pochi pulsanti fisici, raccolti in fila sotto lo schermo dell'infotelematica.

Solo benzina

La gamma motori della MG GT è ridotta all'osso e si basa unicamente su un 1.5 benzina disponibile in versione aspirata da 112 CV o turbo da 160 CV, con quest'ultima versione abbinata esclusivamente a un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti, con velocità massima di 215 km/h.

La dotazione di serie comprende tra le altre cose climatizzatore automatico, cerchi in lega da 16", luci full LED, tetto apribile, monitor centrale da 10" e telecamera posteriore.

MG MG GT 2024, il posteriore MG MG GT 2024, gli interni

Arriverà in Europa?

Come detto ancora non sappiamo se la MG GT arriverà in Europa. Certo, nel Vecchio Continente la fame di SUV non si placa, ma un modello dallo stile sportivo e con buona abitabilità (fatto ancora tutto da verificare) potrebbe non dispiacere a chi cerca modelli diversi dai classici con assetto rialzato.

Se il prezzo riuscisse a rimanere basso e magari se ci fosse la disponibilità del powertrain full hybrid, disponibile su MG3 e sulla nuova MG ZS, la fastback MG potrebbe ritagliarsi un suo spazio nel mercato.