Dopo diversi avvistamenti e foto spia, debutta ufficialmente la nuova MG ZS. Il crossover più piccolo del Brand anglo-cinese arriva sul mercato locale ed europeo con un design completamente nuovo, ispirato alle ultime auto della Casa, e con un nuovo powertrain full hybrid derivato da quello della piccola MG3.

MG ZS 2024, gli esterni

La nuova MG ZS cambia completamente rispetto al passato. Le forme di questa nuova generazione, infatti, sono state disegnate dal team di Saic Motor guardando molto da vicino quelle dei nuovi modelli più grandi, come la HS, e più piccoli del brand, come la MG3.

All'anteriore, infatti, trova posto per esempio il nuovo grande paraurti con griglia di generose dimensioni, fari full LED con firma luminosa superiore e un nuovo sottoparaurti in color alluminio, che dona all'auto uno stile più fuoristradistico che in passato.

MG Motor MG ZS Hybrid+ (2024), il posteriore

Tutta nuova la MG ZS anche per quanto riguarda il profilo, dove grazie alla nuova carrozzeria con linea di cintura più bassa, è ora dotata di vetri dalle maggiori dimensioni e barre sul tetto integrate per poter caricare anche oggetti ingombranti.

Dietro, infine, riprende molto da vicino lo stile inaugurato dalla Casa con la piccola MG3, con fari a sviluppo orizzontale con tecnologia LED e sottoparaurti con dettagli color alluminio.

MG Motor MG ZS Hybrid+ (2024), la vista laterale

MG ZS 2024, gli interni

Anche dentro la nuova MG ZS cambia faccia completamente rispetto al passato con un abitacolo ridisegnato attorno al guidatore. Debutta, infatti, un nuovo volante con tasti ripensati, un nuovo tunnel centrale con un portaoggetti a tendina e un nuovo sistema di infotainment con display centrale HD da 12,3 pollici con navigazione e servizi live, e display della strumentazione da 7 pollici.

MG Motor MG ZS Hybrid+ (2024), gli interni

In generale, comunque, a giudicare dalle prime foto divulgate dall'azienda, tutto ha ora un aspetto elegante e allo stesso tempo funzionale, incluse le nuove bocchette di aerazione dalla forma trapezoidale.

MG Motor MG ZS Hybrid+ (2024), i sedili posteriori

MG ZS 2024, la meccanica

Le novità più importanti della nuova MG ZS, però, si nascono tutte sotto al cofano anteriore. A livello di motori, infatti, debutta il nuovo powertrain full hybrid derivato da quello della piccola MG3 Hybrid.

Il sistema, come sulla compatta, abbina un motore a benzina da 1,5 litri e 102 CV con un motore elettrico da 136 CV e 250 Nm, per una potenza totale di 196 CV, una combinazione che garantisce un tempo da 0 a 100 km/h di soli 8,7 secondi.

La batteria ad alta tensione da 1,83 kWh è caricata da un generatore ad alta efficienza da 45 kW e, secondo MG, offre il potenziale per un significativo risparmio sui costi di gestione, con un consumo di carburante migliorato di 5,1 litri per 100 km (WLTP) ed emissioni di CO2 di 115 g/km.

MG Motor MG ZS Hybrid+ (2024)

MG ZS 2024, i prezzi e le disponibilità

MG non ha ancora divulgato i prezzi per il mercato italiano della nuova ZS Hybrid+, aggiorneremo l'articolo al sopraggiungere di informazioni più dettagliate.