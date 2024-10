Ha debuttato dal vivo al Salone di Parigi 2024 e ora arriva nelle concessionarie l'Alfa Romeo Junior ibrida, che si affianca all'elettrica da 156 CV. Mossa dal 1.2 turbo benzina da 136 CV ha un prezzo di partenza fissato a 29.900 euro, che scendono a 29.033 grazie all'offerta promozionale.

Esteticamente l'Alfa Romeo Junior ibrida cambia poco rispetto alla versione elettrica, concentrando le novità sul disegno dello scudetto. Oltre naturalmente alla presenza del doppio scarico posteriore.

Alfa Romeo Junior, gli allestimenti

Come la versione a batterie anche l'Alfa Romeo Junior elettrica è disponibile in due allestimenti: base e Speciale.

La versione entry level (da 29.900 euro) di serie monta cerchi da 17", luci full LED, sistema keyless, climatizzatore automatico, palette del cambio al volante, freno di stazionamento elettronico, selettore modalità di guida, climatizzatore automatico, Intelligent Adaptive Cruise Control, strumentazione digitale e monitor centrale touch da 10,25" ciascuno.

Alfa Romeo Alfa Romeo Junior ibrida, il frontale Alfa Romeo Alfa Romeo Junior ibrida, il posteriore

L'Alfa Romeo Junior ibrida Speciale (prezzi da 31.900 euro) aggiunge cerchi in lega da 18", mantenitore attivo della corsia, telecamera posteriore, riconoscimento della segnaletica stradale, portellone ad azionamento elettrico ed estetica dedicata per esterni e interni.

La lista degli optional comprende varie tinte per la carrozzeria - 900 euro per la metallizzata, 1.200 per la bicolore, e vari pacchetti che comprendono sedili sportivi, proiettori a matrice di LED, caricatore wireless per lo smartphone e molto altro.

Alfa Romeo Alfa Romeo Junior ibrida, gli interni

Entrambe montano il 1.2 turbo benzina 3 cilindri da 136 CV abbinato a un elettrico da 21 kW integrato nel cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti, alimentato da un sistema a 48 Volt. Sistema mild hybrid che permette però alla Junior ibrida, secondo i dati dichiarati da Alfa Romeo, di muoversi per il 50% del tempo in elettrico nel traffico cittadino. I consumi dichiarati nel ciclo misto sono di 4,9 litri ogni 100 km.

Alfa Romeo Junior ibrida, i prezzi