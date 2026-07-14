Come rendere smart un camper senza rifare l'impianto elettrico

Trasformare un camper di qualche anno fa in un veicolo connesso, gestibile da smartphone e ricco di funzioni digitali, senza rifare l’impianto elettrico da zero. È questa la promessa di ONDA Retrofitting Product Finder, nuovo configuratore online sviluppato da AL-KO Vehicle Technology Electronics per chi utilizza sistemi elettronici AL-KO VTE, CBE o Nordelettronica. Lo strumento aiuta a individuare il kit di aggiornamento adatto a ogni veicolo.

L’iniziativa punta a intercettare una domanda in crescita: sempre più camperisti vogliono monitorare batterie e serbatoi, conoscere la posizione del mezzo, ricevere notifiche sullo stato dell’impianto e gestire da remoto le utenze di bordo. Secondo l’azienda, buona parte di questi utenti non è consapevole che il passaggio al “camper smart” può avvenire tramite un retrofit mirato e, a detta del costruttore, più semplice ed economico rispetto alla sostituzione completa dell’elettronica.

Cos’è ONDA Retrofitting e a chi si rivolge

Il progetto ONDA Retrofitting nasce con un obiettivo preciso: valorizzare l’elettronica già presente a bordo dei camper. Il comunicato spiega che, se il veicolo è equipaggiato con impianti firmati AL-KO VTE, CBE o Nordelettronica, è possibile integrare in modo progressivo le funzionalità della piattaforma ONDA Connectivity senza dover riprogettare l’intero sistema elettrico. L’intervento non richiede quindi la sostituzione della struttura esistente, ma l’aggiunta di componenti dedicati per consentire l’accesso ai servizi digitali.

Secondo AL-KO Vehicle Technology Electronics, questo approccio configura il retrofit come un aggiornamento definito dall’azienda stessa “intelligente, sostenibile e conveniente”: il proprietario mantiene l’infrastruttura già installata e integra solo i moduli necessari, riducendo complessità e costi rispetto a un rifacimento completo. L’iniziativa è rivolta sia a chi possiede camper recenti sia a chi utilizza mezzi più datati dotati degli impianti compatibili, e punta a prolungarne la “vita tecnologica” introducendo funzioni tipiche dei modelli più moderni.

Retrofit modulare: aggiorna il camper con nuove funzioni senza rifare l'impianto elettrico Foto di: Motor1 Italia visual (AI-assisted)

Funzioni digitali: cosa si può controllare dal camper connesso

La piattaforma ONDA Connectivity, una volta integrata tramite il kit individuato dal configuratore, consente di trasformare gradualmente il mezzo in un sistema digitale integrato. Il comunicato elenca una serie di funzioni accessibili tramite l’app ONDA, con connessione Bluetooth e Wi-Fi. Tra queste figurano la localizzazione GPS del veicolo, il monitoraggio dello stato delle batterie, il controllo dei livelli dei serbatoi, la gestione dell’illuminazione di bordo e il controllo della temperatura interna ed esterna.

La piattaforma permette inoltre la supervisione della ricarica fotovoltaica, pensata per chi utilizza pannelli solari sul tetto del camper, e la ricezione di notifiche e informazioni in merito allo stato generale del veicolo e dell’impianto. Il sistema, precisa la nota, è in grado di dialogare con numerosi dispositivi di bordo compatibili, integrandoli all’interno di un unico ecosistema. L’utente finale può così gestire molte delle funzioni essenziali e accessorie dal proprio smartphone, sia in prossimità del mezzo sia in determinate condizioni di connessione da remoto.

Inseriti i dati del camper, il configuratore individua il kit compatibile e i componenti necessari, Foto di: Shutterstock

Un approccio modulare: il retrofit “a step” in base alle esigenze

Uno dei punti chiave dell’offerta ONDA Retrofitting, stando a quanto comunica l’azienda, è la modularità. L’approccio non è “tutto o niente”: ogni utente può selezionare solo le funzioni ritenute realmente utili per il proprio stile di viaggio, con la possibilità di ampliare il sistema in un secondo momento. Questo significa che si può partire da un set minimo di servizi – per esempio il solo monitoraggio delle batterie o dei livelli dei serbatoi – e aggiungere successivamente localizzazione GPS, gestione dell’illuminazione o controllo della temperatura.

Secondo AL-KO Vehicle Technology Electronics, questa struttura a moduli rende il retrofit più flessibile, adattabile a budget diversi e alle abitudini d’uso che possono cambiare nel tempo. La piattaforma viene descritta come “orientata al futuro”, studiata per accompagnare il camper lungo il suo ciclo di vita: man mano che le necessità del proprietario evolvono, è teoricamente possibile integrare nuovi componenti senza sostituire quanto già installato, mantenendo una continuità tecnologica sullo stesso veicolo.

Come funziona il configuratore ONDA Retrofitting Product Finder

Per rendere più accessibile questo tipo di aggiornamento elettronico, AL-KO Vehicle Technology Electronics ha sviluppato il configuratore online ONDA Retrofitting Product Finder. Lo strumento ha il compito di identificare automaticamente il kit più adatto in base all’impianto già presente sul camper. Il funzionamento viene descritto come guidato da pochi passaggi: l’utente deve innanzitutto indicare il costruttore del camper, poi selezionare il quadro di distribuzione installato sul veicolo e infine specificare il pannello di controllo attualmente a bordo.

Una volta inseriti questi dati, il sistema elabora la configurazione e restituisce l’elenco dei componenti necessari per integrare ONDA Connectivity, includendo anche i relativi codici prodotto. In questo modo, sia il proprietario sia il concessionario o l’installatore possono sapere con precisione quali parti occorrono per il retrofit, riducendo la possibilità di errori nella scelta dei moduli. Il configuratore è descritto come uno strumento pensato per semplificare sia la fase di valutazione dell’intervento sia quella successiva di ordine e installazione dei componenti.

Marchi coperti e campo di applicazione in Europa

Il comunicato sottolinea che il database del Product Finder comprende un numero ampio di costruttori europei di camper e motorhome. Tra i marchi citati figurano Benimar, Carthago, Concorde, Elnagh, Euramobil, Frankia, Hobby, Knaus, Laika, Morelo, Niesmann+Bischoff, Pilote, Rapido, Itineo, Wingamm e numerosi brand del gruppo Trigano, oltre ad altre configurazioni standard non specificate nel dettaglio.

Secondo AL-KO Vehicle Technology Electronics, questa copertura permette di interessare una quota significativa del parco circolante europeo di camper e motorhome, facilitando la vita a tre categorie principali: utenti finali, concessionari e installatori specializzati. Per i proprietari significa avere maggiori probabilità che il proprio mezzo sia riconosciuto dal sistema; per gli operatori professionali, tradursi in una base di clienti potenziali più ampia, a fronte di un processo di identificazione della configurazione considerato dall’azienda più rapido e lineare.

Vantaggi operativi per concessionari, officine e installatori

ONDA Retrofitting Product Finder non è pensato solo per l’utente privato. AL-KO Vehicle Technology Electronics lo presenta anche come strumento operativo per concessionari, officine e installatori che si occupano di vendita, assistenza e trasformazioni di veicoli ricreazionali. La possibilità di identificare rapidamente la configurazione corretta, spiegano dal costruttore, contribuisce a ridurre il rischio di errori nella scelta dei componenti necessari al retrofit, con conseguente impatto positivo sulla gestione dei ricambi e delle giacenze.

L’azienda sottolinea inoltre che questo processo di pre-configurazione online può semplificare la preparazione dei preventivi e velocizzare la pianificazione degli interventi. Sapere in anticipo quali componenti servono e con quali codici permette di ridurre le incertezze in fase di consulenza al cliente, programmare gli ordini con maggiore precisione e ottimizzare i tempi di officina. In teoria, un concessionario potrebbe utilizzare il configuratore insieme al cliente per mostrare in tempo reale le opzioni disponibili e i possibili step di aggiornamento del veicolo.

Retrofit come alternativa all’acquisto di un nuovo camper

Nel comunicato, AL-KO Vehicle Technology Electronics propone il retrofit tramite ONDA Connectivity come alternativa concreta all’acquisto di un nuovo camper per chi punta soprattutto a un aggiornamento tecnologico. La piattaforma è stata progettata, secondo l’azienda, per “accompagnare il camper nel tempo”, consentendo l’introduzione progressiva di funzioni digitali aggiuntive man mano che cambiano gli utilizzi e le esigenze del proprietario. Questo approccio, unito al riutilizzo dell’infrastruttura elettronica esistente, viene presentato come vantaggioso in termini di tempi, costi e impatto ambientale.

Il concetto di “prolungare la vita tecnologica del veicolo” emerge come elemento ricorrente nella comunicazione dell’azienda: invece di sostituire l’intero mezzo per disporre di servizi connessi, la proposta ONDA Retrofitting punta su un graduale aggiornamento digitale del parco circolante compatibile. Il risultato, sempre secondo AL-KO Vehicle Technology Electronics, è un miglioramento del comfort d’utilizzo e della percezione di modernità del mezzo, con un intervento più mirato rispetto al cambio di veicolo.

Dove è disponibile il Product Finder e come accedervi

Il configuratore ONDA Retrofitting Product Finder è già disponibile online sul sito ufficiale. Da qui, proprietari di camper, concessionari e installatori possono accedere allo strumento, selezionare marca, quadro di distribuzione e pannello di controllo del veicolo e ottenere la proposta di kit necessari per integrare ONDA Connectivity sull’impianto AL-KO VTE, CBE o Nordelettronica esistente.

Fonte: mazzucchelliandpartners.eu Foto di: Motor1 Italy

La disponibilità via web rende il configuratore utilizzabile sia in autonomia dall’utente finale, magari come prima verifica delle possibilità di aggiornamento del proprio mezzo, sia come supporto in concessionaria o in officina durante la consulenza. Non vengono specificate nel comunicato eventuali limitazioni geografiche all’uso dello strumento, ma l’elenco dei marchi presenti e il riferimento al “parco circolante europeo” suggeriscono che il target principale, nella visione dell’azienda, sia quello dei mercati del Vecchio Continente dove sono diffusi i camper e motorhome equipaggiati con gli impianti compatibili.