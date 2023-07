Come avrete intuito soltanto sbirciando la copertina, mi trovo nel cuore della Motor Valley presso la Collezione Umberto Panini e, sebbene non sia per me la prima volta, varcare queste porte è sempre come attraversare uno Stargate che ti catapulta immediatamente indietro nel tempo, in un’epoca in cui le gesta dei piloti li trasformavano in veri e propri eroi, e le automobili veloci erano davvero per pochi: siete pronti a ripercorrere i quasi 110 anni della storia del Tridente più corsaiolo e allo stesso tempo elegante che esista?

Il legame con la terra

Come saprete benissimo, la Maserati venne fondata a Bologna nel 1914 da Alfieri Maserati come officina, per poi iniziare a produrre un piccolo numero di auto grazie all’acquisizione della Diatto, con la “Tipo 26” che apre decisamente un’epoca.

Maserati Tipo 26 Sport

Da vetture da corsa a GT, da Bologna a Modena nella storica sede di Viale Ciro Menotti, con la proprietà della Maserati che passa di mano, dalla Famiglia Orsi, poi a De Tomaso, fino all’era FIAT, totalmente, nel 1993. In tutto questo periodo la produzione Maserati non si è mai interrotta, così come la sua storia, splendidamente raccontata nella Collezione di autovetture che il Marchio aveva accumulato negli anni, fino al 1996.

In quell’anno l’Ingegnere De Tomaso richiede la restituzione delle automobili e dei motori della Collezione del Museo. La Maserati accetta, acquista parte della Collezione composta di 15 motori, che quindi rimangono esposta all’interno dell’Azienda modenese, mentre le 19 automobili, su indicazione di De Tomaso, partono per l’Inghilterra per essere vendute all’asta a Londra.

Maserati Tipo 61 "Birdcage"

Il Ministro dei Beni Culturali, nella figura del ministro Walter Veltroni, il Sindaco di Modena, Giuliano Barbolini e le associazioni locali si attivarono immediatamente per trovare una soluzione che permettesse il recupero di questo patrimonio storico e culturale che la città di Modena rischiava di perdere per sempre.

Ed è qui che la famiglia Panini viene coinvolta, col suo intervento che arriva poco prima dell’incanto, con la casa d’aste Brooks che ritira la Collezione informando che sarebbe tornata nella sua Modena, ospitata nei locali di proprietà della famiglia Panini.

Maserati Ghibli Spyder SS

Questa si chiama tenacia, amore per la propria terra e fedeltà a valori che vanno oltre la passione e il motorismo. Le auto che vedete in questo video sono frutto di pur amore per la propria terra, e i suoi (meccanici) frutti.

L’evoluzione

E adesso avete capito perché ci tenevo così tanto a salutare insieme a voi la Collezione Umberto Panini, perché presto cambierà indirizzo, ma senza perdere la sua genuina voglia di stupire e ricordare quanto la storia della Maserati sia formidabile.

Maserati Tipo 420/M/58 Eldorado

Però, tranquilli, vi terremo informati: la storia della Maserati anche domani, grazie alla Famiglia Panini, sarà ancora più “gustosa” da ascoltare e da vivere!