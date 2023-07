Ci sono brand che rappresentano il meglio dell’Italia nel mondo, da sempre... e di certo Alfa Romeo è uno di questi. Un costruttore che ha creato automobili immediatamente diventate ambasciatrici di stile, meccanica, artigianalità e qualità nostrane, senza dimenticarsi dei numerosissimi successi nel motorsport.

Per continuare a celebrare Alfa Romeo, col Quadrifoglio che quest’anno compie un secolo, siamo entranti in un tempio tutto dedicato alla Alfa e alle competizioni dove la storia del Biscione si muove di continuo!

Dalla 33... alla 33 (Stradale)

Si tratta del più strutturato e vincente museo dinamico di Alfa Romeo al mondo, ovvero la casa della Scuderia del Portello di Seregno (MB), fondata il 3 febbraio del 1982, col suo nome che si ispira al quartiere della periferia milanese, in cui erano sorti i primi stabilimenti dell’azienda, posta lungo la strada del Portello.

Assistenza tecnica ai piloti che gareggiavano con vetture Alfa Romeo, promozione del Marchio e, dal 1990, tutto questo si amplia anche all’automobilismo contemporaneo con Marco Cajani che diventa Presidente e Team Principal della Scuderia.

Alfa Romeo 33 Stradale

Le attività in questi decenni vanno ben oltre i confini nazionali: dalla 24 Ore del Nurburgring, alla London-Sydney Marathon passando per la London-Mexico Marathon, la 6 Ore di Spa Francorchamps, la 24 Ore Le Mans Classic, il Grand Prix de Monaco Historique, Goodvood Revival fino al Goodwood Festival of Speed.

Di certo all’elenco mancano ancora altre manifestazioni e Saloni, ma quello che non manca mai ad ogni occasione (piccola o grande) sono le Alfa Romeo più leggendarie della storia del Biscione... e nel nostro video di certo ve ne accorgerete.

Alfa Romeo 155 DTM

60 anni di Autodelta

Che vi definiate o meno dei fan di Alfa Romeo poco cambia, meraviglie del genere toccano sempre le corde giuste quando si tratta di devozione al miglior motorismo italiano di tutti i tempi, grazie ad auto che hanno singolarmente una storia da raccontare che le rende uniche e irripetibili.

E il bello è che la Scuderia del Portello queste Alfa Romeo non le tiene ferme, assolutamente no, e questa voglia di condividerle l’ho provata di persona guidando una delle loro 1900 (e se vi andate a vedere il video capirete il perché definirla “speciale” non rende l’idea), per non parlare degli eventi in giro per il mondo, con l’ultimo in ordine di tempo organizzato a Monza per i 60 anni di Autodelta.

Il logo per i 60 anni di Autodelta

Attenzione però che con le Alfa Romeo non abbiamo finito, anzi, siamo solo all’inizio... quindi non perdetevi i prossimi Garage e ci vediamo nei commenti, o chissà, magari proprio sotto casa vostra!