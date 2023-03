Il 2023 è l'anno dei 60 anni di Autodelta, la storica scuderia sportiva italiana nata nel 1963 e divenuta, poco dopo, il Reparto Corse ufficiale di Alfa Romeo. La Casa di Arese ha così deciso di celebrare questo importante anniversario in modo del tutto speciale.

Domenica 5 marzo, in occasione dell'apertura del campionato di Formula 1, la nuova monoposto del Biscione sfoggerà il nuovo logo celebrativo realizzato dal Centro Stile di Arese, mentre, contemporaneamente, all'omonimo museo ci sarà un evento commemorativo con ex dipendenti e piloti.

Una storia unica

Autodelta nasce precisamente il 5 marzo 1963, da un'idea di Carlo Chiti, ingegnere, e dei fratelli Chizzola. Insieme fondano una piccola società con sede nella provincia di Udine, precisamente a Feletto Umberto.

L'obiettivo comune è quello di collaborare con Alfa Romeo per costruire la Giulia TZ, una nuova versione speciale della Giulia, disegnata da Zagato, con telaio tubolare e meccanica della sportiva di derivazione: inizia così la storia del celebre reparto corse, che nel 1965 viene acquisito dalla Casa, con l’obiettivo di gestirne il ritorno ufficiale nelle competizioni.

L'Alfa Romeo C43 2023

Proprio per la giornata del 5 marzo 2023, come anticipato, Alfa Romeo ha deciso di iniziare la nuova stagione di Formula 1 con il logo della stessa scuderia - ridisegnato per l'occasione dai designer di Arese - posizionato sulla nuova monoposto C43, guidata da Valtteri Bottas e Zhou Guanyu.

Nello stesso giorno, proprio al Museo di Arese si terrà un evento celebrativo importante, che vedrà la partecipazione di molti ex componenti del team, nonché piloti, progettisti e appassionati. Il tutto inizierà alle 14.30 con una parata di Alfa di diverse epoche, seguita da una conferenza che ripercorrerà la storia del leggendario reparto.

Tribe Days Alfa Romeo

Per l'occasione Cristiano Fiorio, Alfa Romeo F1 Manager, ha commentato: