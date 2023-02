Dal 2027 l'Alfa Romeo venderà solo auto elettriche, questo si sapeva già, ma leggere che la Casa del Biscione vuole essere la più rapida nel passare da una gamma non elettrificata a una totalmente elettrica fa sempre una certa impressione.

Parliamo della strategia "from zero to zero", nuovamente citata da Alfa Romeo nell'annunciare i buoni risultati 2022 del marchio, quel programma che che a partire dalla Tonale prevede che:

"Nel panorama automotive globale Alfa Romeo sarà il marchio più rapido nella transizione da zero vetture elettrificate, ad inizio 2022, al 100% di vendite a zero emissioni nel 2027."

Terreno elettrico da recuperare

In pratica la Casa italiana è partita sulla strada dell'elettrificazione con qualche ritardo sulla concorrenza, ma intende recuperare il terreno perduto in soli cinque anni, quindi più velocemente degli altri.

Alfa Romeo Tonale

Il percorso verso le Alfa Romeo a zero emissioni sembra essere iniziato nella maniera migliore con un buon successo di vendite della Tonale, disponibile sia come mild hybrid "rafforzato" che come plug-in hybrid.

In attesa del B-SUV elettrico e dell'ammiraglia

La prima Alfa Romeo elettrica sarà invece il SUV compatto atteso nel 2024 che avrà come base la Jeep Avenger e sarà prodotto nello stabilimento polacco di Tichy.

Alfa Romeo B-SUV, il render

Altro modello fondamentale nella strategia "from zero to zero" sarà l'ammiraglia elettrica di segmento E destinata soprattutto al mercato nordamericano. Per questa rimangono ancora dubbi sulle forme che potrebbero essere a metà strada tra una super berlina e un maxi SUV.

L'Europa premia il nuovo corso Alfa Romeo

In realtà il successo di Tonale ha per il momento contribuito ai buoni numeri di vendita in Europa, dove Alfa Romeo registra 32.943 immatricolazioni nel 2022 (dati Jato Dynamics), in crescita del 23,7%. La più venduta delle Alfa in Europa resta ancora la Stelcio. Nel dettaglio queste sono state le Alfa Romeo più targate in Europa:

Alfa Romeo Stelvio: 16.009 (-6%) Alfa Romeo Tonale: 11.563 (nuova) Alfa Romeo Giulia: 5.371 (-16%)

Secondo i dati riportati da Stellantis, il marchio Alfa Romeo registra importanti crescite nelle immatricolazioni di diversi Paesi europei, in particolare in Francia (+101%), Paesi Bassi (+84%), Austria (+85%), Grecia (+163%) e Portogallo (+174%).

In Turchia i volumi di vendita di Alfa Romeo sono addirittura quadruplicati rispetto al 2021 e in Asia la Stelvio segna un +25%.

Alfa Romeo Stelvio

In America la Tonale è appena arrivata

Discorso un po' diverso negli Stati Uniti, dove la Tonale è arrivata solo nel 2023 e a difendere i colori della marca milanese per il 2022 ci sono Giulia e Stelvio. Negli Usa lo scorso anno si è infatti chiuso con 12.843 Alfa Romeo consegnate, con un -29,64% sul 2021. Qui sotto il dettaglio delle vendite Alfa negli Usa.