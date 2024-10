Fiat 600 Hybrid, una delle auto più attese e chiacchierate di questo 2024. Stile italiano, piattaforma francese, produzione polacca: le sinergie del gruppo Stellantis per un crossover compatto, lungo meno di 4,20 metri, e con un sistema ibrido leggero che le consente di andare anche solo in elettrico.

In questa prova vediamo tutto nei dettagli: gli interni, la qualità, la praticità e, ovviamente, come va su strada.

Clicca per leggere

Dimensioni | Interni | Guida | Consumi | Prezzi

Pregi e difetti

Verdetto 7.0 / 10

Ci piace Non ci piace Intuitività di guida Niente portaoggetti posteriori laterali Mild hybrid "potenziato" Mancano le luci di cortesia Comfort cittadino Mantenitore di corsia poco preciso Stile Assemblaggi migliorabili (su versione in prova)

La Fiat 600 è la degna erede della 500X, con un comfort di guida aumentato, grazie poi ai vantaggi della guida ibrida, con ancora più spazio per i bagagli e con uno stile che, piaccia o meno, si fa notare ed è riconoscibilissimo.

Fiat 600 Hybrid 1.2 100 CV ibrida

Dimensioni, bagagliaio e spazio

Nonostante sia un po’ più corta della 500X, riesce a fare meglio se si parla di bagagliaio. La forma del vano è regolare e per sfruttarlo appieno c’è un doppio fondo regolabile, che può ospitare anche la cappelliera, pur facendo rimanere un po' inclinato il pavimento. Ci sono dei ganci in alto e il divano si abbatte in configurazione 60.40, senza scalini.

Lo spazio dietro è sufficiente, anche se chi è alto oltre un metro e novanta tocca con le ginocchia: meglio stare in due. La USB-C dietro non è sempre di serie.

Le misure Fuori Lunghezza 4,17 metri Larghezza 1,78 metri Altezza 1,52 metri Passo 2,56 metri Dentro Bagagliaio 385 / 1.231 litri

Plancia e comandi

Alta l’attenzione al design, che richiama al mondo della 500 con la palpebra circolare a coprire il cruscotto e la superficie centrale sulla plancia. Per contro, i materiali sono tutti piuttosto rigidi. Sia sulla plancia che sui pannelli porta e sul tunnel le plastiche sono dure, si trova l’imbottitura solo a livello dei gomiti e poi sul bracciolo centrale.

Fiat 600 Hybrid 1.2 100 CV Hybrid, la plancia

Questo non impedisce però alla 600 di avere un abitacolo che convince per forme e per attenzioni, come l’illuminazione ambientale personalizzabile o la copertura ripiegabile per un pozzetto profondo che cela la ricarica ad induzione, due USB di tipo diverso e una 12v, oltre che un portabottiglie.

Furbo potersi organizzare a piacimento lo spazio con delle paratie mobili nel portabicchieri al centro. Il bracciolo è regolabile e cela un pozzetto profondo, ma mai quanto il cassetto anteriore.

Non mi è piaciuto però che l’allestimento La Prima non dia la possibilità di scegliere dei sedili scuri, che sicuramente invecchierebbero meglio e si sporcherebbero meno di quelli chiari.

Fiat Fiat 600 Hybrid, i sedili

Come va e quanto consuma

Le dimensioni sono quelle giuste per muoversi in città con una certa agilità. La visibilità è buona, la posizione regolabile ma più di tutto mi è piaciuto lo sterzo leggerissimo, che la rende molto rilassante da manovrare. Molto buono anche l’assorbimento di buche, tombini e quant’altro con i cerchi da 18 pollici.

Fiat 600 Hybrid 1.2 100 CV Hybrid

Personalmente mi è piaciuta la pulsantiera per cambiare rapidamente di marcia. Bene che il pedale del freno non sia spugnoso, come magari avviene su altre ibride. Questa 600 Hybrid, infatti, può contare su un modulo elettrico a 48V che supporta il 1.2 tre cilindri turbo benzina da 100 CV con un motore-generatore, integrato nel cambio doppia frizione a sei marce, da 29 CV.

Questo è in grado di far muovere la 600 anche solo in elettrico fino a 30 km/h, quindi ad esempio nelle manovre. Del resto, il senso di questo sistema non è fare tanta strada in elettrico quanto piuttosto dare un aiuto concreto al benzina.

Ma, in elettrico, la 600 Hybrid può andare anche a velocità elevata, quando non serve particolare potenza e dunque si può veleggiare col termico che si spegne. La batteria si ricarica da sé, sfruttando il surplus di coppia del benzina o le frenate. In generale tutto il funzionamento avviene senza strattoni, col cambio fluido e un’esperienza di guida con ben poche vibrazioni.

Fiat 600 Hybrid 1.2 100 CV Hybrid

Con uno 0-100 km/h in 11 secondi le prestazioni sono in linea con quello che vuol essere quest’auto, perciò lineare e omogenea più che reattiva. C’è anche la versione da 136 CV ma personalmente penso che questa sia già molto coerente.

L’assetto morbido si traduce in un po’ di rollio e tra le curve veloci lo sterzo resta troppo leggerino. Peccato, perché il telaio ti segue benissimo, ma comunque questo non la rende meno piacevole in linea generale perché, nella guida tranquilla, sei gradevolmente "avvolto" tra sterzo filtrato, appunto, assorbimento efficace, motore silenzioso e insonorizzazione buona.

Non ci sono mappe di guida, si può giusto mettere il cambio in manuale. In autostrada, infine, viene fuori la natura più cittadina della 600 e infatti si sentono i fruscii dai montanti anteriori, rumore di rotolamento e anche un po’ di sussulti.

Fiat 600 Hybrid 1.2 100 CV Hybrid, il motore

Per quanto riguarda i consumi, in città si fanno circa 11 km/l. In extraurbano si raggiungono i 21 km/l, mentre in autostrada si sfiorano i 14 km/l. La media dunque è di poco più di 14 km/l, cioè 7 litri per 100 km.

Versione provata Motore 1.2 turbo benzina mild hybrid Potenza 100 CV Coppia 205 Nm Cambio Automatico Trazione Anteriore

Prezzi e concorrenti

Due allestimenti, 600 e La Prima: con 100 CV di potenza, costano rispettivamente 25.000 e 31.000 euro. Con 136 CV, invece, si sale a 26.500 e 32.500.

Parlando delle rivali, la Jeep Avenger è un successo commerciale e condivide la piattaforma con la 600, così come anche la Peugeot 2008. Pure l’Alfa Junior è basata sulla stessa architettura, ma costa un po’ di più. Solo termica è invece la Volkswagen T-Cross, mentre ibrida di tipo full è la Toyota Yaris Cross.