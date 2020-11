Monopattini elettrici, hoverboard, segway, e monowheel sono ormai parte del traffico cittadino: dopo la sperimentazione varata nel 2019 dal Governo, che ne consentiva la circolazione in precise aree urbane chiuse al traffico veicolare (ma con precise limitazioni) indicate dai Comuni, dal marzo scorso con la Legge attuativa del Decreto Milleproroghe hanno avuto il via libera anche a muoversi su strade con limite di velocità entro i 50 km/h e piste ciclabili.

Ma attenzione, maggiore libertà d'azione significa anche maggiori requisiti da rispettare e in questo caso i requisiti sono quelli entrati in vigore dal 1° gennaio scorso, con la liberalizzazione della mobilità elettrica che ha però imposto ai mezzi precise caratteristiche tecniche e di equipaggiamento da soddisfare.

Dove si può circolare

Come abbiamo detto, dal 1° marzo monopattini elettrici e segway possono muoversi sulle seguenti strade:

strade anche aperte al traffico su cui vige il limite massimo di velocità di 50 km/h

piste ciclabili

Questo è subordinato al rispetto da parte dei mezzi e dei conducenti delle regole elencate a seguire, che sono in vigore già dal 1° gennaio scorso.

Hoverboard e monowheel devono invece circolare, secondo

Le regole da rispettare