In genere, pensare alle vacanze e allo stesso tempo puntare a risparmiare è qualcosa d’insolito, quasi un paradosso per certi versi. Ma non quest’anno che, dopo la crisi da Coronavirus, molti italiani devono fare i conti con un momento non particolarmente lieto, anche dal punto di vista economico.

Ed ecco che, nel suo piccolo, un’app per smartphone che funge da taccuino per monitorare le spese dell’auto - col chiaro obiettivo del risparmio - può tornare sicuramente comoda. Si chiama IlPieno2/IlPieno, vediamo di che si tratta e perché prenderla in considerazione.

Cos’è e a che serve

Parliamo di un’applicazione i cui nome e cognome chiariscono già vari aspetti. Sul Play Store di Google si chiama infatti “IlPieno2: Manutenzione auto & Prezzi carburante”, il che indica già il fine ultimo degli sviluppatori che l’hanno ideata: fornire uno strumento che possa essere utile a segnarsi le spese della propria auto (o altro).

In più sono presenti varie funzioni utili come la possibilità di cercare le stazioni di rifornimento più economiche, visualizzare dei grafici, ricevere degli avvisi per le scadenze del bollo e del tagliando, segnalare il luogo dell’ultimo parcheggio e altro ancora.

Nessun problema per quel che riguarda la compatibilità perché l'app è installabile sia su smartphone Android, sia su iPhone, pur essendo a pagamento nella versione completa (a poco più di 2 euro).

La pubblicità e il mancato accesso ad alcuni contenuti premium sono il prezzo da pagare nel caso in cui si opti per la versione gratuita, disponibile in ogni caso nei relativi store.

I primi passi

Una volta installata, IlPieno2 ci invita, per prima cosa, a inserire il proprio veicolo (auto, moto, furgone, barca o autobus che sia) e le relative informazioni, fra cui il tipo di alimentazione e la capacità del serbatoio, pressoché indispensabili per sfruttarne appieno le funzionalità.

Fatto questo, siamo già pronti a salvare il primo rifornimento, toccando sul pulsante “+” della schermata principale. Dopo aver aggiunto i dati relativi richiesti, la nota comparirà direttamente nella Home con i vari dettagli inseriti.

Come aggiungere altre spese

Oltre ai rifornimenti, IlPieno2 permette all’utente di segnarsi anche le altre spese di manutenzione ordinaria o straordinaria del proprio veicolo. Per farlo basta accedere alla sezione “Spese” del menù laterale e toccare il pulsante a tre lineette in fondo a destra.

Da qui è molto semplice aggiungere una nuova nota, inserendo la tipologia, l’importo e la data relativa. Discorso simile per inserire le spese di viaggio, possibile utilizzando la relativa sezione presente nello stesso menù citato.

Una volta salvato il tutto, le medesime finiscono all'interno di elenchi specifici, comodi per avere un rapido colpo d’occhio su tutte le spese suddivise per periodi.

Scadenze e statistiche

Interessanti e comode anche altre funzioni integrate nell’applicazione, come quella che permette di visualizzare le notifiche delle scadenze del tagliando e del bollo, e osservare i grafici e delle statistiche relative alle spese di rifornimento o di manutenzione effettuate in un determinato intervallo di tempo.

Trattandosi di una sorta di taccuino digitale è proprio questa la sede in cui l’utente può comprendere quanto gli è costato badare alla propria auto, un punto di partenza per gestire meglio le spese future.

Opzioni extra, backup e impostazioni

Come anticipato, IlPieno2 è un’applicazione particolarmente ricca di opzioni e funzioni. A quanto detto, da aggiungere ci sono anche le funzioni per inserire delle fatture e delle foto, appuntare le carte carburante o sfruttare la funzionalità “Dove ho parcheggiato?”.

Per gestire il tutto, c’è infine il menù delle impostazioni, accessibile dalla solita barra laterale a scomparsa. Da qui l’utente può accedere alle funzioni di backup e di ripristino tramite Google Drive, Dropbox o OneDrive, esportare o importare i dati, regolare le notifiche, scegliere il tema e altro ancora.