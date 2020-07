Alcuni sono già tornati in città, ma per i più le ferie estive devono ancora incominciare. E soprattutto chi ha scelto di viaggiare in auto, potrebbe trovare utile un’app pensata per cercare e prenotare i parcheggi sia in Italia che in Europa, in 250 città, oltre che in aeroporti, stazioni o porti.

Parclick, così si chiama il servizio in questione, un servizio che mette a disposizione dell’utente un catalogo costantemente aggiornato da consultare alla bisogna, da smartphone, o da PC. Vediamo come funziona e come sfruttarlo in ottica vacanze estive 2020.

Cos'è e dov'è disponibile Parclick

Evitare le noie della ricerca di un parcheggio, è questo l’obiettivo che gli ideatori di Parclick si sono prefissati. Da qui nasce l’omonima app, installabile gratuitamente su smartphone Android e iPhone, e disponibile sui rispettivi store di applicazioni.

Sono ben 250 le città in cui è possibile cercare e trovare parcheggio con un click. Che ci si trovi in Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Belgio, Germania o nei Paesi Bassi, Parclick mette a disposizione oltre 1400 aree di parcheggio prenotabili con un click.

Come cercare un parcheggio

Installata sullo smartphone ed effettuata la registrazione di un nuovo account, Parclick si presenta con un’interfaccia moderna e chiara. In primo piano c’è la mappa in cui sono geolocalizzati i vari parcheggi disponibili nelle proprie vicinanze o in una determinata area selezionata.

Volendo scremare la ricerca, l’utente può scegliere inoltre la struttura specifica per il tipo di veicolo (automobile, moto, camper, o furgone ad esempio), selezionare l’orario d’entrata e di uscita, e digitare il luogo desiderato direttamente nella relativa barra di ricerca in basso.

Le icone presenti, con su scritto il prezzo relativo, sono cliccabili e danno accesso a una serie di informazioni utili come la distanza dalla destinazione indicata con tanto di stima dei tempi, le recensioni, gli orari e, ovviamente, l’opzione per effettuare la prenotazione.

Come prenotare un parcheggio

Scelto il parcheggio e la durata della sosta, per prenotarne uno l’app di Parclick invita l’utente a selezionare la formula desiderata e inserire i propri dati personali. Così, completato il pagamento online, il posto auto sarà garantito.

Una volta raggiunta la struttura, non c’è altro da fare che mostrare lì la prenotazione tramite il relativo voucher, senza il bisogno di stampare alcunché. Per maggiori informazioni, vi invitiamo tuttavia a leggere le FAQ della pagina web ufficiale.

Impostazioni e funzioni utili

Per gestire tutte le funzioni di Parclick, l'applicazione riserva una sezione dedicata, accessibile dal menù laterale a scomparsa toccando l'icona dell'account in alto a destra. Qui è possibile visualizzare le prenotazioni e i ticket attivi nelle relative sezioni.

Oltre alla casella in cui ritrovare i parcheggi preferiti salvati in precedenza, Parclick permette all'utente di gestire il proprio profilo ne "Il mio account", inserire un codice regalo e registrare un metodo di pagamento (carte di credito/debito o PayPal) da utilizzare poi per le future prenotazioni.