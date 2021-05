Waze è un’applicazione completa, nota per il suo spiccato piglio social e perché ricca di integrazioni che la rendono senza dubbio singolare nella categoria cui appartiene, quella delle app di navigazione.

In aggiunta alla gestione della musica, oltre ai podcast e audiolibri in-app, permette di organizzare la giornata al meglio attraverso l’opzione di sincronizzazione del calendario e le relative notifiche al momento della partenza.

Come sincronizzare il calendario con Waze

Collegare a Waze il calendario, e quindi gli eventi salvati, significa poter abilitare la ricezione delle notifiche relative al momento della partenza, cioè quando l’app, in base alle condizioni del traffico e ai tempi di viaggio previsti, determina sia meglio partire per non arrivare in ritardo.

Per effettuare tale sincronizzazione occorre accedere a “Il mio Waze” dalla schermata principale, in basso, e aprire la sezione “Pianificati” o, laddove presente, dall’area “Recente”, toccare l’opzione dedicata: “Connetti calendario”. A questo punto l’app chiede l’autorizzazione all'accesso e sincronizza tutti gli eventi salvati nel calendario che contengono un indirizzo, eventi listati nella sezione “Viaggi pianificati”.

Dal menù impostazioni, nell’area omonima dedicata, Waze permette di gestire quali calendari considerare nel caso se ne utilizzi più di uno. Basta toccare “I tuoi calendari” e spuntare le voci che si desidera sincronizzare. Per inciso, nel caso in cui non compaia nulla nella sede suddetta può essere necessario chiudere e riaprire l’app per forzare la sincronizzazione.

Come funziona il sistema di notifica

Per abilitare la ricezione delle notifiche al momento della partenza occorre prima di tutto appurare che l’indirizzo e il numero civico del luogo salvato sia corretto e rilevato da Waze, pena il funzionamento dell’opzione stessa.

Un indizio di indirizzo non rilevato è la dicitura “Inserisci indirizzo” in “Viaggi pianificati” che elenca gli eventi sincronizzati, dicitura che, quando corretta, verrà sostituita con un semplice “Vai”, come si evince dagli screenshot a seguire. Fatto questo, non resta che spuntare l'opzione “Dimmi quando partire”, posta nella medesima sede, in alto, e confermare l’accesso alla posizione in background di Waze.

Tale funzione è gestibile inoltre nella sezione delle impostazioni suddetta, dove si può scegliere se ricevere un promemoria 10 o 90 minuti prima della partenza. Comunque, per ulteriori informazioni a tal riguardo invitiamo a consultare questa pagina contenente le linee guida ufficiali.