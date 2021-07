C’è chi ha già pianificato la propria vacanza estiva e chi deve ancora farlo. In entrambi i casi, ma soprattutto in quest'ultima circostanza, può far comodo una app pensata per i viaggi in auto (e non soltanto) come Wanderlog.

Si tratta di una soluzione che permette di organizzare una vacanza nella sua interezza, dai mezzi di spostamento agli alloggi, dalle escursioni ai luoghi da visitare, un servizio che restituisce all'utente vari strumenti con cui prepararsi al meglio.

Cos’è Wanderlog

Come anticipato, è un’app dedicata alla pianificazione di viaggi e “road trips”, gratuita e disponibile per smartphone Android e iPhone (link al download in fondo).

Permette da una parte di scoprire nuove destinazioni meritevoli di una visita consigliate dalla community di Wanderlog, dall'altra di organizzare la propria vacanza in autonomia se si ha già un’idea, sia utilizzando l’applicazione per smartphone, sia dal sito web.

Basta registrarsi e accedere col medesimo account per ritrovarsi poi i propri viaggi su qualsiasi dispositivo e tenere così a portata di mano tutti gli appunti e le idee annotate nell’itinerario pianificato.

Come funziona

L’app è davvero intuitiva da utilizzare, benché manchi al momento la lingua italiana. Una volta effettuato l’accesso con le proprie credenziali, Wanderlog si presenta con una schermata principale che racchiude un feed in cui dare un’occhiata alle principali mete proposte, guide o trip story che siano.

Chi avesse invece già in mente tutto, non deve fare altro che pigiare l’icona “+” posta nella barra di navigazione inferiore e selezionare “Trip plan” fra le tre opzioni per pianificare il proprio viaggio.

Le due restanti saranno utili in futuro, nel momento in cui si desidera creare un album di viaggio con fotografie e altre memorie (con “Trip story”) e per pubblicare consigli e suggerimenti per la community di Wanderlog (con “Guide”).

Come pianificare un viaggio

Con “Plan trip” Wanderlog invita l’utente a inserire innanzitutto la destinazione e le date di partenza e di arrivo, in una prima schermata in cui aggiungere eventualmente altri compagni di viaggio tramite email.

Nella pagina seguente è possibile poi caricare gli allegati relativi alle prenotazioni (hotel, voli o auto a noleggio), inserire delle note, appuntarsi i posti da visitare o altre liste di cose da fare e da ricordare.

La schermata “Itinerary” è accessibile con uno swipe a destra, ed è la sede in cui registrare degli appunti o inserire dei luoghi nei giorni previsti; mentre la pagina “Explore” al fianco permette di consultare un prontuario sulle località e le zone più interessanti da visitare nelle vicinanze.

Fatto questo, è possibile modificare e aggiungere ulteriori opzioni al proprio viaggio, titolo e sfondo compresi, condividerlo e consultarlo (o ritoccarne qualche aspetto) su altri dispositivi dalla pagina profilo, volendo anche senza l’accesso alla rete.