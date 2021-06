Vuoi per motivi legati alla sicurezza, vuoi perché la maggior parte degli italiani preferirà rimanere entro i confini nazionali, passare le vacanze muovendosi in auto sarà la scelta preponderante anche quest’anno, per un’estate che è anche simbolo di ripartenza.

Per questo motivo, può tornare utile passare in rassegna le tante app per smartphone da usare per navigare o esplorare, per viaggiare in sicurezza o per cercare facilmente, quando necessario, parcheggi, stazioni di servizio e altri luoghi e servizi d’interesse.

Le app di navigazione

Le più usate per la navigazione (e l’esplorazione di luoghi) in auto e non solo restano, come noto, Google Maps per gli smartphone Android, e Mappe per gli iPhone, con Waze come seconda opzione altrettanto quotata.

Ma di valide alternative ce ne sono a bizzeffe, ciascuna con le sue peculiarità. Vengono in mente nuove applicazioni come Petal Maps per gli Huawei più recenti, o storiche quali le app di TomTom o quelle di Sygic, oltre ad opzioni più particolari, non dei veri e propri navigatori classici, come Loquis e My Way.

A seguire, i link per il download delle app nei relativi articoli d’approfondimento.

Le app per guidare in sicurezza

Altro aspetto fondamentale, soprattutto in vacanza quando ci si muove in auto su strade e in luoghi poco conosciuti per svariati chilometri, è la sicurezza, una questione affrontata in vario modo da diverse app per smartphone.

Ci sono semplici funzioni come la modalità Auto di Google Assistant che permette di eseguire alcune operazioni di base durante la navigazione con Maps riducendo il più possibile le distrazioni, o applicazioni specificamente dedicate: ACI Space ed Euro Rescue per il soccorso stradale, o Claider e Assisto in caso d’incidente.

Le altre app utili: autovelox, parcheggi e altro ancora

Un’app che ci avvisi delle postazioni di rilevamento della velocità (tutor e autovelox), ci segnali benzinai e stazioni di servizio più economici e vicini, o i parcheggi liberi è beninteso una comodità di cui far tesoro.

Ecco, a seguire tutte le altre applicazioni utili nei viaggi in auto (con link ad elenchi e approfondimenti, compresi alcuni extra per la manutenzione e per calcolare il pedaggio autostradale) per non farsi mancare proprio nulla.