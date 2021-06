Secondo le statistiche Istat, la maggioranza degli italiani in questa estate preferirà restare entro i confini nazionali (1 su 3 non pensa nemmeno di uscire dalla propria regione), ma se come prevedibile invece tedeschi, francesi ecc... si faranno tentare dalle bellezze del Belpaese, chi di noi dovesse decidere di optare per un viaggio all'estero ed è un appassionato di automobili potrebbe trovare delle prospettive molto interessanti

Per coloro che sceglieranno vacanze on the road oltreconfine, i Paesi limitrofi offrono infatti una serie di musei dell'auto davvero spettacolari e imperdibili, iniziando da quelli "di marca" con una allettante concentrazione soprattutto in Germania dove tra Monaco (BMW e poco distante Audi) e Stoccarda (Mercedes e Porsche) è possibile realizzare belle doppiette, ma dove non mancano le collezioni private tra cui una abbastanza insolita... Ecco i musei da vedere divisi per nazione

AUSTRIA

Porsche Automuseum Helmut Pfeifhofer - Gmund

Se siete veri appassionati di Porsche saprete che l'avventura di questo marchio non è iniziata in Germania bensì in Austria, a Gmund, in Carinzia. I residenti lo sanno bene e ne vanno piuttosto fieri, tanto che uno di loro, un antiquario e collezionista di nome Helmut Pfeifhofer, ha deciso di creare un museo locale che forse non rivaleggia con quello di Stoccarda per grandezza, ma gli contende alcuni dei pezzi più pregiati della "prima era". Per chi è diretto in Germania tramite il Brennero è un po' fuori mano, ma se la meta fosse Praga, allora è di strada.

Da vedere: oltre a svariati esemplari di 356 dei primi anni, tra cui alcune rarità, la collezione comprende anche modelli successivi e persino qualche vettura da corsa, e ogni tanto viene rinfrescata con qualche prestito.

Indirizzo: Gmund, Riesertratte 4a

Sito ufficiale: www.auto-museum.at

Telefono: +43 (0) 4732 2471

Apertura: dal 16 ottobre al 14 maggio tutti i giorni dalle 10:00 alle 16:00, dal 15 maggi oal 15 ottobre tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00.

Biglietto: intero 9 euro, ridotto 3,5 euro (6-14 anni) gratis bambini fino a 6 anni

FRANCIA

Cité de l'automobile - Mulhouse

Costituito dalla collezione privata dei fratelli Schlumpf, ospitata in un ex lanificio, si compone di oltre 400 automobili con pezzi pregiati soprattutto della prima metà del secolo scorso, tra cui numerose Bugatti

Da vedere: più che vedere, l'iniziativa più interessante è quella che permette anche di guidare alcune auto classiche o recenti da sogno (dalla Cadillac 62 del 1941 alla Ferrari 458 Italia) sul circuito chiuso adiacente la Citè oppure su strada. Qui modelli e tariffe.

Indirizzo: Mulhouse, rue de la Mertzau 17

Sito ufficiale: www.citedelautomobile.com

Telefono: +33-03 89 33 23 21

Apertura: dal 19 maggio al 1° novembre, tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 18:00 dal 2 novembre al 18 maggio tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00. Chiuso il 25 dicembre e 1° gennaio.

Biglietto: intero 14 euro, ridotto 13 euro (over 65), ridotto: 11 euro (studenti, disoccupati, abbonati Education, disabili e accompagnatori), ridotto 10 euro (7 -18 anni). Famiglie 42 euro (2 adulti e 2 ragazzi dai 7 ai 25 anni compresi), gratis minori di 7 anni. Prenotazioni qui

Conservatoire Citroën et DS

La più grande collezione di auto del Double Chevron non va cercata nel cuore di Parigi, ma subito fuori, nei dismessi locali della fabbrica di Aulnay sous Bois, dove fino a pochi anni fa venivano prodotte le C3.

Qui sono conservate ben 400 auto, secondo la leggenda almeno 2 esemplari di ogni modelli mai prodotto dalla Casa francese, di cui 240 in esposizione. Si tratta, però, di una via di mezzo tra una collezione privata e un museo di marca, aperto su prenotazione e frequentato da amatori e collezionisti.

Da vedere: dal 2019 l'esposizione prevede una sezione specifica dedicata al nuovo marchio DS e ai modelli storici da cui trae ispirazione.

Indirizzo: Aulnay Sous Bois, Boulevard André Citroën

Sito ufficiale: laventurepeugeotcitroends.fr

Telefono: +33-01 56 50 80 20

Apertura: dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 17:30 (verificare sempre chiusure eccezionali). Chiuso il 25 dicembre e 1° gennaio.

Biglietto: intero 10 euro, ridotto 8 euro (personale PSA), ridotto 5 euro (7-18 anni, studenti, disoccupati, disabili) gratis bambini con meno di 7 anni associati fondazione Aventure Peugeot. Prezzi speciali comitive. Prenotazioni qui

Musée de l'Aventure Peugeot - Sochaux

La sede storica della Casa del Leone si trova poco oltre il confine nord della Svizzera, raggiungibile in poche ore dalle regioni settentrionali, e può essere una buona tappa per chi si sta recando in Normandia oppure una deviazione poco impegnativa per chi ha scelto la zona dei laghi elvetici tra Ginevra, Losanna e Neuchatel.

Si trova proprio davanti al principale stabilimento produttivo della Casa del Leone (che si può visitare, qui info e prenotazioni) ma non celebra unicamente le auto bensì l'intera attività industriale della famiglia che ha iniziato oltre 200 anni fa con macinapepe e biciclette. Espone mediamente 130 delle 450 auto, perfettamente conservate o restaurate, che custodisce.

Da vedere: molto attenta all'heritage, la Casa non manca mai di organizzare con il museo eventi e mostre tematiche per festeggiare i compleanni dei modelli più celebri, come è accaduto un paio di anni fa con la 504. Ora tocca alla 106, protagonista di un allestimento speciale e di un grande raduno in calendario il prossimo 11 settembre. Inoltre, c'è la nuova boutique per i souvenir...

Indirizzo: Sochaux, Carrefour de l'Europe

Sito ufficiale: www.museepeugeot.com

Telefono: +33-03 81 99 42 03 (dalle 10:00 alle 18:00)

Apertura: tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00, il 24 dicembre e 31 gennaio chiusura anticipata alle 16:30. Chiuso il 25 dicembre e 1° gennaio.

Biglietto: intero 9 euro, ridotto 5 euro (7-18 anni, studenti, disoccupati, disabili) gratis bambini fino a 6 anni, personale PSA, convenzionati, associati fondazione Aventure Peugeot. Prezzi speciali comitive e famiglie con bambini 7-18. Prenotazioni qui

GERMANIA

Audi Museum Mobile - Ingolstadt

Il museo dedicato all'avventura della Casa dei Quattro Anelli si trova a Ingolstadt, presso uno dei due grandi Audi Forum (il secondo, a Neckarsulm, ha anch'esso un'esposizione di modelli storici ma meno vasta e temporaneamente chiusa). Ospita in mostra oltre 50 automobili e 30 motociclette di tutti i marchi defunti entrati nell'orbita di Audi come DKW, Wanderer, NSU e Horch.

Da vedere: la struttura si caratterizza per la presenza di un gigantesco espositore a catena costruito sul modello degli ascensori tipo "paternoster lift" a cui sono ancorate 14 piattaforme con altrettante vetture. Le mostre temporanee sono solitamente di natura tecnica: attualmente ne è allestita una, aperta fino al 21 ottobre, intitolata: "l'arte del parcheggio".

Indirizzo: Ingolstadt, Auto Union Strasse 1

Sito ufficiale: pagina specifica sul sito Audi.de

Telefono: +49 841 8 93 75 75

Apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00. Sabato, domenica e festivi (qui la lista) dalle 10:00 alle 16:00

Biglietto: intero 5 euro, ridotto 2,5 euro (ragazzi sotto i 18 anni, studenti e tirocinanti, pensionati, disabili), gratis bambini sotto i 6 anni. Sconti famiglie e comitive. In periodo Covid con prenotazione effettuabile qui

BMW Museum - Monaco di Baviera

Accanto al celeberrimo edificio a "quattro cilindri", quartier generale di BMW, e al BMW Welt che è una specie di mostra incentrata sul futuro e che merita anch'esso una visita, si trova il museo di marca, che si sviluppa su 5.000 metri quadrati in cui sono esposti mediamente 120-125 modelli tra vetture di serie e concept car, ma anche parecchie motociclette.

Da vedere: il primo elemento che merita la visita è il museo stesso, dalla ricercata architettura a rampe che ospita 7 mostre tematiche fisse più una sezione dedicata alle roadster. In questo momento il fiore all'occhiello è la concept Garmisch, concept andata perduta e ricostruita due anni fa, che farà da apripista alla mostra tematica "Tempi italiani" sui capolavori firmati dai centri stile di casa nostra tuttora in allestimento.

Indirizzo: Monaco di Baviera, Am Olympiapark 1

Sito ufficiale: bmw-welt.com

Telefono: +49 (0) 89 1250 160 01

Apertura: dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso alle 17.30)

Biglietto: intero 10 euro, ridotto 7 euro (ragazzi sotto i 18 anni, solo accompagnati se minori di 14, studenti e tirocinanti, pensionati, disabili). Sconti famiglie e comitive

Mazda Classic Automobile Museum Frei - Augsburg

Sorpresa, per vedere una delle più belle collezioni di vetture Mazda non occorre andare in Giappone, ma basta spostarsi ad Augusta (Augsburg in lingua originale), nel sud della Baviera e più precisamente nel distretto della Svevia.

Si tratta di un'iniziativa semi-ufficiale in quanto le vetture esposte appartengono alla collezione della famiglia Frei, proprietaria di una rete di concessionarie Mazda aperte a partire dal 1978, ma l'esposizione è stata realizzata con la partecipazione della filiale tedesca del marchio di Hiroshima. Ospitato in un ex-deposito tranviario ristrutturato, il museo accoglie 45 vetture scelte a rotazione tra le 120 della collezione Frei, che include anche autentiche leggende come la Cosmo Sport e RX-7 ma anche veicoli mai importati in Europa.

Da vedere: riaperto da pochissimi giorni (24 giugno) dopo il lungo stop causa Covid, il museo riparte con un'esposizione incentrata sulle carrozzerie "Kombi", come sono chiamate spesso le wagon in Germania, con modelli mai esposti prima come la 1500 Bertone appena restaurata, la B360, la 626 e la 818. Inoltre, è stato ricostruito un tratto di curva parabolica su cui sono alleggiate alcune roadster.

Indirizzo: Augsburg, Wertachstraße 29

Sito ufficiale: mazda-classic-frey.de

Telefono: +49 (0) 821 420 607 30

Apertura: dal giovedì alla domenica dalle 10:00 alle 18:00, chiusure festive e aperture straordinarie da comunicare.

Biglietto: intero 5 euro, ridotto 2,50 euro (13-17 anni, anziani, studenti) gratis bambini fino a 12 anni, tessere clienti Frei. Prezzi speciali comitive e famiglie. Prenotazioni qui

Mercedes-Benz Museum - Stoccarda

Prevedete di passare per Stoccarda e avere un paio d'ore libere? Tirate dritto. Visitare come si deve il museo Mercedes richiede almeno un'intera giornata e se non ce l'avete, vi resterà la sensazione di aver sprecato un'occasione non vedendo tutto quello che c'è da vedere.

La collezione occupa uno spazio complessivo di 16.500 metri quadri in cui sono esposti in 12 grandi sale più di 160 tra auto, camion, bus, vetture da competizione e molto altro, ossia tutto ciò che gli inventori dell'automobile hanno prodotto dal 1886 a oggi... capito perché non si liquida in quattro e quattr'otto?

Da vedere: l'esposizione è disseminata di installazioni speciali dedicate a elementi tecnici e meccanici e alla loro evoluzione nel tempo (qui la pagina che li illustra), e ovviamente ogni nuovo lancio è celebrato a dovere da focus sulle più importanti dinastie di modelli, come accade ora con la Classe S.

Indirizzo: Stoccarda, Mercedesstraße 100

Sito ufficiale: pagina specifica su mercedes-benz.com

Telefono: +49 711-17 30 000

Apertura: dal martedì alla domenica dalle 9:00 alle 18:00.

Biglietto: intero 10 euro, ridotto 5 euro (ai 15 ai 17 anni compresi, apprendisti, tirocinanti, studenti, volontari, pensionati, over 60 anni, disoccupati, richiedenti asilo dai 18 anni in su), ridotto 2,50 euro (richiedenti asilo dai 15 ai 17 anni) gratis minori di 15 anni, anziani. Prezzi speciali comitive e famiglie. Prenotazioni qui

Porsche Museum - Zuffenhausen

Inaugurato nel 2009 nel comprensorio della sede e del principale stabilimento produttivo, il museo Porsche e il centro restauri sono il fiore all'occhiello della Casa, dove si concentra tutta la passione per la tradizione. Ci sono esposti, tra l'altro, i più vecchi esemplari di 911 ancora circolanti e una quantità di concept car ed esemplari unici, oltre a una collezione di vetture da competizione.

Da vedere: riaperto il 1° giugno, il museo attualmente ha allestito due esposizioni tematiche speciali, una dedicata ai 25 anni della Boxster e agli altri modelli a motore centrale e una che celebra i successi a Le Mans e fa seguito a quella per il compleanno della 917 organizzata 2 anni fa.

Indirizzo: Stoccarda-Zuffenhausen, Porscheplatz 1

Sito ufficiale: pagina specifica su porsche.com

Telefono: 49 (0) 800 356-0911

Apertura: dal martedì alla domenica dalle 9:00 alle 18:00. Chiuso il 24, 25 e 31 dicembre, 31 dicembre, 1 e 6 gennaio. Aperture speciali qui.

Biglietto: intero 10 euro, ridotto 5 euro (scolari, studenti, volontari di servizio sociale, pensionati, disabili, disoccupati, possessori di Porsche Classic Card, soci Porsche Club), gratis minori di 14 anni accompagnati, scolaresche, accompagnatori disabili, guide turistiche, autisti. Sconti comitive e famiglie, abbonamenti

GRAN BRETAGNA

British Motor Museum - Gaydon

Ex-collezione ufficiale della scomparsa British Leyland, è passata di mano con le varie cessioni del Gruppo Rover poi smembrato e oggi è un'istituzione privata. Si trova a Gaydon, nel Warwickshire, dal 1991, in un edificio costruito appositamente. L'attuale denominazione le è stata data nel 2016 quando è stato riaperto dopo oltre 3 anni di chiusura per ristrutturazione.

Da vedere: sono oltre 300 le auto esposte, tra cui autentiche chicche come veicoli special ie di fantasia utilizzati in vari film, ma anche concept car e prototipi (c'è persino la Land Rover Stormer, da cui è nata la Range Rover Sport).

Indirizzo: Gaydon, Banbury Road

Sito ufficiale: www.britishmotormuseum.co.uk

Telefono: +44 01926 649649 o 01926 641188 (lun-ven 7-15, sab-dom 10-17)

Apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 16:00.

Biglietto: intero 14,50 sterline, ridotto 12,50 sterline (studenti, disoccupati, disabili), ridotto 9 sterline (5-16 anni), gratis minori di 5 anni. Sconti famiglie, prenotazioni qui

REPUBBLICA CECA

Skoda Muzeum

Per chi ha scelto la romantica Praga e ama i motori, una capatina nella non troppo distante Mlada Boleslav può rivelarsi una bella sorpresa: il complesso dell'attuale sede Skoda ospita infatti il museo di marca, che dal 2012 è stato concentrato nell'elegante edificio storico in cui dal 1926 fino agli Anni '70 era attiva la produzione e che dopo una profonda ristrutturazione è stato adibito a museo nel 2012 con una superficie di 1.800 metri quadri che include un archivio.

Da vedere: 45 modelli, che iniziano con le veterane Laurin&Klement e attraversano soprattutto gli anni d'oro della marca, produttrice di auto eleganti e prestigiose, e arriva ai giorni nostri. Fino al 5 settembre include una mostra temporanea dedicata all'elettrificazione. Il museo è legato alla casa natale di Ferdinand Porsche, che si trova a Vratislavice nad Nisou e si può visitare.