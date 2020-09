Il pedaggio autostradale è una di quelle spese da considerare da parte di chi viaggia in auto, che sia per vacanza o per lavoro. Per calcolarlo, esistono delle funzioni di alcune app come Waze o ViaMichelin integrate nei relativi sistemi di navigazione.

Non mancano tuttavia delle alternative, più immediate e semplici da usare. Oltre a MyWay, l’app ufficiale di Autostrade per l’Italia, pensiamo a Pedaggio Autostradale, un’applicazione ideata proprio per fornire una veduta d’insieme delle spese di viaggio con pedaggi e costi del carburante.

Pedaggio Autostradale in breve

Si tratta di un’applicazione tutta italiana compatibile solo con gli smartphone e coi dispositivi Android che, come anticipato, permette di calcolare il pedaggio autostradale in base alla classe del veicolo. Basta inserire il casello d’entrata e quello d’uscita, affinché il sistema conteggi il tutto, anche il carburante necessario a coprire la tratta indicata.

Pedaggio Autostradale è scaricabile gratuitamente dal Google Play Store (link al download in fondo), ma viene proposta anche una versione a pagamento che costa 1,79 euro, e include alcune funzioni aggiuntive come la ricerca dei caselli su mappa, la possibilità di memorizzare i dati della propria auto, ed elimina gli annunci pubblicitari, fra le altre cose.

Come funziona

Una volta installata, Pedaggio Autostradale si presenta all’utente con un’interfaccia molto semplice e intuitiva da utilizzare, divisa in quattro sezioni, e accessibile attraverso una barra di navigazione posizionata in basso.

Si va dalla schermata principale da cui avviare il calcolo delle spese di viaggio, alla pagina “Cronologia” in cui ritrovare le ricerche già effettuate, passando per altre due sezioni informative che permettono di conoscere i dettagli sul funzionamento dell’app e i vantaggi della versione Premium, ottenibile con un semplice acquisto in-app.

Come calcolare le spese di un viaggio

Come anticipato, bisogna far riferimento sulla schermata principale di Pedaggio Autostradale, sede in cui inserire il casello d’entrata e d’uscita. Fatto questo, dopo aver personalizzato le classe di pedaggio del proprio veicolo, l’app fornisce il resoconto relativo con tanto di costi, distanza e durata stimata del viaggio.

Oltre al calcolo del pedaggio autostradale, è possibile ottenere la stima delle spese per il carburante, compilando il modulo posto subito sotto al resoconto citato con il tipo di carburante e il consumo medio del proprio veicolo.